Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Fórmula 1

GP de Brasil 2025 de F1: Sigue en directo la carrera sprint en Interlagos, con Alonso y Sainz

Este sábado se disputa la quinta de las seis carreras sprint del calendario de F1 en el circuito de Sao Paulo, a 24 vueltas. Te lo contamos en directo

Fernando Alonso, en la anterior edición del GP de Brasil

Fernando Alonso, en la anterior edición del GP de Brasil / Isaac Fontana

Albert Miranda

Vamos con la primera carrera del fin de semana en Brasil, una sprint de 24 vueltas que otorgará ocho puntos al vencedor. Sigue en directo lo que ocurra este sábado en el circuito Interlagos de Sao Paulo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL