Fórmula 1
GP de Brasil 2025 de F1: Sigue en directo la carrera sprint en Interlagos, con Alonso y Sainz
Este sábado se disputa la quinta de las seis carreras sprint del calendario de F1 en el circuito de Sao Paulo, a 24 vueltas. Te lo contamos en directo
Albert Miranda
Vamos con la primera carrera del fin de semana en Brasil, una sprint de 24 vueltas que otorgará ocho puntos al vencedor. Sigue en directo lo que ocurra este sábado en el circuito Interlagos de Sao Paulo.
