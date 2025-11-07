Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En Directo

Fórmula 1

Empiezan los únicos entrenamientos libres del GP de Brasil 2025, en directo con Alonso y Sainz

Información en directo del Gran Premio de Brasil, vigesimoprimera cita del calendario de Fórmula 1, en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo. Este viernes, Libres 1 y sesión de clasificación para la carrera sprint del sábado

La afición de Brasil, en las gradas de Interlagos

La afición de Brasil, en las gradas de Interlagos / @F1

Irene Lao Puertas

El GP de Brasil recupera el formato sprint y arranca este viernes con una única sesión de ensayos libres, seguida de la clasificación de clasificación 'sprint shootout' que ordenará la parrilla para la carrera corta del sábado

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL