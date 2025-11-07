En Directo
Fórmula 1
Empiezan los únicos entrenamientos libres del GP de Brasil 2025, en directo con Alonso y Sainz
Información en directo del Gran Premio de Brasil, vigesimoprimera cita del calendario de Fórmula 1, en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo. Este viernes, Libres 1 y sesión de clasificación para la carrera sprint del sábado
El GP de Brasil recupera el formato sprint y arranca este viernes con una única sesión de ensayos libres, seguida de la clasificación de clasificación 'sprint shootout' que ordenará la parrilla para la carrera corta del sábado
Las siete vueltas de Alonso
Tras los primeros 20 minutos, Fernando Alonso se encuentra en boxes y solo ha completado siete vueltas. El piloto de Aston Martin es uno de los que ha completado menos vueltas hasta el momento. Por ahora, se encuentra 14º.
Un buen fin de semana para Mercedes
Dadas las condiciones meteorológicas que se esperan para el Gran Premio, se espera que los dos monoplazas de Mercedes puedan tener un buen rendimiento. Así lo ha demostrado Russell en los primeros minutos consiguiendo la primera posición.
Los problemas de Tsunoda
El equipo de Red Bull todavía sigue trabajando en el monoplaza de Tsunoda. El piloto japonés se ha retirado el casco y podría perderse parte de los únicos entrenamientos libres del fin de semana.
¡Sainz ya es 5º!
Tras los primeros minutos de la sesión, Carlos Sainz está ocupando la quinta posición de la clasificación del FP1. Por otro lado, su compañero de equipo está rodando 7º.A los pilotos de Williams solo les separa Fernando Alonso, quien ocupa la sexta posición.
¡Verstappen aprieta el cronómetro!
Max Verstappen se ha incorporado de nuevo a la pista y en esta ocasión lo ha hecho con el neumático blando. El piloto de Red Bull está tercero a falta de 50 minutos para el final de la sesión.
El error de Tsunoda
El piloto japonés ha pisado demasiado el piano y ha golpeado contra las protecciones. Tsunoda ha roto una parte del alerón delantero y ha tenido que pasar por boxes tras el choque. Los neumáticos también deberán cambiarse porque la fuerte frenada los ha dañado.
Los problemas de salud de Sainz
Carlos Sainz ha empezado con mal pie el GP de Brasil. El piloto de Williams ayer no pudo atender a los medios de comunicación dado que se encontraba indispuesto con fiebre y molestias en la garganta. Sainz tuvo que hacer reposo absoluto por recomendación del equipo médico.
¡Primera posición para Alonso!
Tras los primeros cinco minutos del FP1, Fernando Alonso ha conseguido la primera posición. El Top3 lo cierran Norris y Russell.
La excepción de Verstappen
Todos los pilotos de la parrilla ya se han incorporado a la pista, mientras que Max Verstappen todavía permanece en el box.
El neumático escogido
La mayoría de los pilotos se están incorporando a la pista con el neumático duro. La estrategia es similar a la del resto de Grandes Premios al sprint. Tras esta tanda con la goma más dura, los pilotos empezarán a probar el resto de compuestos.
