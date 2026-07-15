GP de Bélgica de F1: horarios y dónde ver las carreras por TV a Alonso y Sainz en Montecarlo

La caravana de la Fórmula 1 desembarca este fin de semana en el emblemático Spa-Francorchamps para disputar el Gran Premio de Bélgica, décima prueba del Mundial 2026. Del 17 al 19 de julio, los protagonistas se medirán a esta trazada construído en 1921 que, con sus más de siete kilómetros es uno de los más largos del campeonato y uno de los más esperados por los pilotos.

Con su combinación de largas rectas y curvas rápidas y desafiantes, Spa es una de las pistas favoritas en las que se pone a prueba toda la capacidad de los monoplazas, siempre que el tiempo lo permita. Las condiciones climatológicas en esta zona del centro de Europa son siempre una incógnita y la lluvia puede aparecer en cualquier momento para cambiar por completo la fotografía de la carrera.

Spa-Francorchamps formó parte ya del campeonato inaugural de Fórmula 1 en 1950, una cita que ganó el legendario Juan Manuel Fangio cona Alfa Romeo. Eau Rouge, una de las secuencias de curvas más famosas del mundo, supone todo un desafío y es una de las más emblemáticas del Mundial. Con una distancia de 7.004 metros, los pilotos deberán completar un total de 44 vueltas.

Spa-Francorchamps / F1

A Spa, Kimi Antonelli llega como líder de la general de pilotos aunque las dos últimas carreras han acercado a sus rivales. Su compañero George Russell se encuentra ya a tan solo 25 puntos, acechando desde la segunda plaza, mientras que Lewis Hamilton llega en plena escalada después de conseguir en Catalunya su primera victoria como piloto Ferrari y el tercer puesto en Silverstone. El británico es tercero a 32 puntos de Antonelli.

El podio de Silverstone / PETER POWELL / EFE

La carrera marcará por otro lado el final de una etapa para Aston Martin. La última carrera del actual AMR26 que empezará a recibir mejoras a partir de Hungría, la próxima cita del calendario. Primero llegará un paquete para el chasis, más tarde, en Zandvoort, ya después del parón estival, llegará el nuevo motor tal y como informó el ingeniero jefe de Honda Racing, Shintaro Orihara. En Spa, por tanto, no se espera que Fernando Alonso y Lance Stroll pueden pelear por algo más que escapar de la última posición, aunque si la lluvia hace finalmente su aparición, cualquier cosa podría suceder.

Horarios del Gran Premio de Bélgica de F1 2026

Viernes 17 de julio: Libres 1 | 13:30 horas

Libres 2 | 17:00 horas Sábado18 de julio: Libres 3 | 12:30 horas

Clasificación | 16:00 horas Domingo 19 de julio: Carrera | 15:00 horas

Dónde ver el GP de Bélgica F1 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Bélgica se podrá seguir en directo a través de DAZN. En Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

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