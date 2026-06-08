GP de Barcelona-Catalunya de F1: horarios y dónde ver gratis las carreras por TV a Alonso y Sainz en Montmeló

La Fórmula 1 desembarca en Barcelona una temporada más. Desde el 12 al 14 de junio, la competición reina del automovilismo visita uno de los templos más históricos de la categoría donde Kimi Antonelli buscará ampliar su distancia al frente de la clasificación y sumar su sexta victoria consecutiva.

Será una edición especial, pues Barcelona entrará en rotación con Spa a partir del próximo año. En otras palabras, los aficionados catalanes deberán esperar dos años para volver a ver a los pilotos en Montmeló, algo que hace que este 2026 se convierta en una ocasión imperdible antes de despedirse de la Fórmula 1 en el Circuit hasta 2028.

Kimi Antonelli celebra su triunfo en Mónaco / Mercedes Petronas AMG

En lo deportivo, Mercedes llega como gran favorito para llevarse la victoria en Barcelona. A los mandos de Kimi Antonelli, el jovencísimo piloto de 19 años, la marca plateada no parece tener oposición en el campeonato, aunque cada vez más se evidencian las diferencias entre ambos pilotos. Y es que mientras que el italiano es líder del mundial y acumula cinco victorias consecutivas, George Russell ha perdido la segunda plaza de la clasificación tras quedarse a cero en dos ocasiones seguidas. Ver para creer.

En clave española, las miradas estarán puestas en Fernando Alonso, el ídolo local. Es posible que esta sea la última vez que Montmeló vea a su piloto favorito en el asfalto y seguramente lo hará en condiciones una vez más complicadas. Aston Martin sumó el primer punto de la temporada en Mónaco, pero lo hizo por un cúmulo de factores relacionados con la fortuna y el monoplaza sigue siendo carne de Q1. Será un nuevo fin de semana de masticar tornillos para Fernando, como también para Sainz con su Williams.

Horarios del Gran Premio de Barcelona - Catalunya de F1 2026

Viernes 12 de junio: Libres 1 | 13:30 horas

Libres 2 | 17:00 horas Sábado 13 de junio: Libres 3 | 12:30 horas

Clasificación | 16:00 horas Domingo 14 de junio: Carrera | 15:00 horas

Dónde ver el GP de Barcelona - Catalunya F1 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Barcelona-Catalunya se podrá seguir en directo a través de DAZN, la plataforma con los derechos de la Fórmula 1 en nuestro país. Además, este GP también se ofrecerá en abierto: Mediaset ha anunciado la emisión íntegra del fin de semana de Montmeló y, en Catalunya, 3Cat dará toda la cobertura en directo a través de TV3, Esport3 y la plataforma 3Cat. Según la programación avanzada por 3Cat, los Libres 1 y Libres 2 se verán en Esport3, mientras que los Libres 3, la clasificación y la carrera se emitirán en TV3.

En Latinoamérica, la retransmisión oficial de la Fórmula 1 corre a cargo de ESPN en buena parte de la región. En México, los derechos figuran en TUDN, Sky Sports e Izzi, mientras que en Estados Unidos la emisión oficial aparece en Apple TV. Además, la Fórmula 1 recuerda que F1 TV está disponible en muchos territorios, en función del país.

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