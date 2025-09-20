El GP de Azerbaiyán renueva con la F1 hasta 2030

La Fórmula 1 ha anunciado este sábado que el Gran Premio de Azerbaiyán permanecerá en el calendario durante cuatro años más, asegurando así su continuidad hasta 2030 inclusive. Ubicado a orillas del Mar Caspio, el Circuito urbano de Bakú, de seis kilómetros de longitud, ha deparado algunas de las carreras más espectaculares de los últimos tiempos, con siete ganadores diferentes en ocho ediciones.

Bakú, que pone a prueba a los pilotos con una combinación de curvas cerradas y técnicas y rectas amplias y amplias, debutó en el Mundial como escenario del Gran Premio de Europa, antes de convertirse en una cita permanente del calendario a partir de 2017, ya como Gran Premio de Azerbaiyán. En 2024, el fin de semana recibió a aficionados de más de 70 países y registró una sólida audiencia televisiva global de más de 66 millones.

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula 1:

“La ciudad de Bakú rebosa una energía increíble y, desde nuestro primer Gran Premio aquí en 2016, la Fórmula 1 ha recibido constantemente una cálida y entusiasta bienvenida por parte de la gente de Azerbaiyán. El circuito es único, con tramos técnicos y largas rectas que recorren la impresionante costa y el casco histórico, ofreciendo una carrera emocionante cada año.

Esta renovación refleja la sólida confianza y el compromiso entre la Fórmula 1, el gobierno azerbaiyano y el promotor, y allana el camino para un futuro emocionante en el país. Quisiera agradecer al presidente Ilham Aliyev y al ministro Gayibov su continua inversión y compromiso con el desarrollo del evento; a Anar Alakbarov y a la Federación de Automovilismo de Azerbaiyán por defender la Fórmula 1 en el país; y al equipo del Circuito de la Ciudad de Bakú por su esfuerzo durante todo el año para brindar una experiencia excepcional a nuestros aficionados, pilotos y equipos”.

Domenicali, con los promotores del GP de Azerbaiyán / @F1

Dr. Farid Gayibov, Ministro de Juventud y Deportes de la República de Azerbaiyán:

“La ampliación de nuestra colaboración con la Fórmula 1 refleja la visión y la dirección del liderazgo de Azerbaiyán, garantizando que nuestro país siga siendo un centro mundial de grandes eventos deportivos, dejando un legado duradero de inspiración para las generaciones futuras a través del poder del deporte.

Con el paso de los años, el Gran Premio de Azerbaiyán se ha convertido en una de las carreras más esperadas del calendario de la F1, mostrando no solo la emocionante acción en la pista, sino también la belleza, la energía y la hospitalidad de nuestra capital. Esta ampliación reafirma nuestro compromiso de albergar eventos de talla mundial y fortalece aún más la posición de Azerbaiyán en el escenario internacional. Juntos, seguiremos presentando a Bakú como un destino deportivo vibrante y de clase mundial, dando la bienvenida a aficionados de todo el mundo para que experimenten tanto la emoción de la Fórmula 1 como el espíritu único de nuestra ciudad y nuestro país”.