GP de Australia de Fórmula 1 2026: Horarios y dónde ver por TV la primera carrera del año en Melbourne, con Alonso y Sainz

La nueva era de la Fórmula 1, que aborda el cambio de reglamento más radical de los últimos años, arranca este próximo fin de semana (6-8 marzo) en el circuito Albert Park de Melbourne, sede del Gran Premio de Australia.

El Mundial 2026 alza el telón con once escuderías tras la incorporación de Cadillac. Y de nuevo con 24 grandes premios en el calendario, que despedirá la temporada en Abu Dhabi el 6 de diciembre y por primera vez tendrá dos citas en España, Barcelona (14 junio) y Madrid (13 septiembre).

Los protagonistas

En base a lo visto en el shakedown de Barcelona y posteriormente en las dos tandas de test en Shakir (Bahrein), a pesar de los grandes cambios en el reglamento se mantiene la jerarquía en el campeonato, con los cuatro ‘grandes’ (Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren) al frente de la parrilla.

El equipo de la estrella asume el rol de principal favorito gracias al acierto de su unidad de potencia, que les concede ventaja en esta etapa inicial ante la competencia. Todo lo contrario que la nueva sociedad Aston Martin-Honda, que para disgusto de los fans de Fernando Alonso, parece que ha comenzado mal y necesitará tiempo para corregir el rumbo.

Lando Norris inicia la defensa del título y luce por primera vez el 1 en el chasis del McLaren, pero tanto su compañero Oscar Piastri, tercero el año pasado, como el actual subcampeón Max Verstappen, ahora con el dorsal 3 en su nuevo Red Bull RB22, parten como máximos aspirantes a la corona de pilotos, sin olvidar a los pilotos de Ferrari Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que en pretemporada se han postulado como candidatos, al volante de un SF-26 fiable y muy rápido.

Si Fernando Alonso lo tiene difícil, tampoco Carlos Sainz cuentan con las mejores armas en este inicio de curso con Williams, que llegó tarde a los test y arrastra muchos problemas con su FW48. En ambos casos, el gran margen para el desarrollo que otorga la nueva normativa puede ser el ‘salvavidas’ de sus equipos.

¿Dónde ver el GP de Australia de F1 2026?

Si quieres seguir al detalle y en directo las tres sesiones de entrenamientos libres, la clasificación y la carrera de Australia, necesitarás estar suscrito a la plataforma de streaming deportivo DAZN, que tiene los derechos de emisión de la F1 en España. T ambién tienes la opción de seguirlo en Movistar+ a través del canal motor. Y por supuesto en la web de SPORT te contaremos en directo lo que suceda en los Libres 2, la clasificación y la carrera.

Horarios del GP de Australia de F1 2026 (*Hora española)

Viernes 6 de marzo:

Entrenamientos Libres 1: 2:30h - 3:30h.

Entrenamientos Libres 2: 6:00h. - 7:00h.

Sábado 7 de marzo:

Entrenamientos Libres 3: 2:30h - 3:30h.

Clasificación: 6:00h. - 7:00h.

Así es el circuito de Melbourne

El circuito semiurbano de Albert Park, en Melbourne, se estrenó en el calendario en 1996, con Damon Hill como ganador. Antes, el GP de Australia se había disputado en las calles de Adelaida. El piloto con más victorias en este escenario, hasta el momento, es Michael Schumacher, con cuatro.

Al ser una instalación temporal, Albert Park suele estar bastante bacheado, aunque el reasfaltado para 2022 mejoró las cosas. Melbourne es también una de las pistas más rápidas del calendario , con la vuelta de la pole de Lewis Hamilton en 2019 a una media de más de 235 km/h. Una de las principales modificaciones del circuito en 2022 fue la eliminación de la chicane de las curvas 9 y 10, que ahora es una pequeña recta .