Golpe de Norris, nuevo líder del Mundial y doble abandono de Alonso y Sainz

Era el día ‘D’ para Lando Norris y esta vez no falló. Después de firmar una poderosa exhibición en clasificación, el piloto británico tenía una oportunidad de oro para arrebatarle el liderato a su compañero Oscar Piastri, que partía muy lejos en parrilla (7º) y también para intentar distanciar a Max Verstappen, tercero en discordia.

El exigente Autódromo Hermanos Rodríguez, a 2300 metros de altura y con temperaturas sofocantes, castigó a muchos, pero permitió reinvindicarse a Norris como el primer aspirante al título. Piastri, desconocido en los últimos dos meses, le allanó el camino, concluyendo quinto. Max, en cambio, minimizó daños después de un sábado terrorífico. El vigente campeón demostró su visión de carrera y acertó de pleno en su estrategia para finalizar tercero.

Quedan cuatro grandes premios, 116 puntos en juego y solo 1 punto separa a los dos candidatos de McLaren, Norris (357) y Piastri (356). Y Verstappen sigue ‘vivo’, a 36 del nuevo líder.

Para los españoles fue un domingo para olvidar. Alonso se bajó del coche por una avería de frenos, mientras Sainz, también con problemas técnicos que le abocaron a dos sanciones por exceder la velocidad en el pitlane, terminó también fuera de carrera con Williams en un escenario en el que hace un año logró su última victoria con Ferrari.

Max, por la hierba

Norris defendió la pole con solvencia ante los dos Ferrari, que comenzaron con neumáticos blandos, al ataque, mientras Verstappen, quinto y más conservador, apostó por los medios. Lando, impecable en la salida más larga del Mundial, con 940 metros hasta la primera frenada, dejó atrás a Leclerc y Hamilton, mientras Verstappen le ganaba la posición a Russell.

El neerlandés llegó al vértice emparejado con los Ferrari, se quedó sin espacio y se vió forzado a una excursión por la hierba, manteniendo el cuarto puesto en la maniobra. “Ridículo”, protestó sin éxito Russell, superado por su compañero Antonelli. El líder del Mundial, Piastri, arrancó mal, hundido en novena plaza.

Locura y castigo a Hamilton

La carrera, lejos de estabilizarse en las primeras vueltas, entró en una espiral de incidentes que dieron trabajo extra a los comisarios. Hamilton y Verstappen se ensarzaron en un durísimo cuerpo a cuerpo en el que el inglés salió peor parado, ya que recibió con una sanción de 10 segundos por dejar la pista y ganar ventaja, comprometiendo el tercer puesto que ocupaba en esos momentos.

Bearman, que había aprovechado la confusión para superar a Max, se situó en podio provisional con el Haas. El rookie británico lograba contener a los Mercedes, aunque por delante le esperaban 46 vueltas si pretendía ir a única parada.

Lawson y Hülkenberg abandonaban prematuramente la carrera, Sainz lidiaba con una penalización de 5 segundos por un fallo en el limitador de velocidad del Williams en el pitlane y Aston Martin lastraba a Fernando Alonso con un lentísimo pitstop (7 segundos) que auguraba lo peor.

Norris tuvo parada ‘gratis’ en la vuelta 34 y dos después, el coche de Alonso dijo ‘basta’, con un problema de frenos, lo que supone el quinto abandono de la temporada para el español y el tercero del día en el Autodromo Hermanos Rodríguez.

Verstappen prolongó 38 vueltas su primer stint para afrontar el tramo decisivo de la carrera con gomas blandas, que gestionó de entrada, anunciado batalla final. Norris seguía al frente, con 20 segundos de renta sobre Leclerc, lanzado a por su sexta victoria de la temporada y por el botín más esperado, el liderato del Mundial.

En su ‘cabalgada’ al podio, Verstappen dejó atrás hasta a cinco pilotos antes de dar ‘caza’ a Bearman, con Leclerc aún muy lejos en su horizonte. El campeón, que no se rindió, le recortaba siete décimas por vuelta al monegasco, todavía con margen para la gesta.

Max llegó a la ultima vuelta a solo 5 segundos de Leclerc, pero un coche de seguridad virtual rara retirar el Williams averiado de Sainz arruinó sus opciones. Norris subió al podio escoltado por Leclerc y Verstappen, que se queda a 36 puntos del primero de los McLaren en el campeonato.