Golpe al Mundial: Russell abandona entre golpes y Antonelli se escapa

La suerte ha vuelto a dar la espalda a George Russell, esta vez en el GP de Canadá. En mitad de una batalla frenética con su compañero de equipo, Kimi Antonelli, por la primera posición durante la carrera del domingo, el monoplaza del británico se paró en mitad de la recta en un auténtico golpe al Mundial nada más empezar la temporada.

Ya habían tenido sus más y sus menos ambas flechas plateadas en el circuito de Gilles-Villeneuve, siempre con un Kimi Antonelli por detrás que intentaba superar a su compañero de equipo en este estrechísimo trazado. El británico se defendía, el italiano atacaba, pero todo seguía igual mediada la carrera.

Fue entonces cuando llegó lo inesperado; en mitad de la recta, el Mercedes de Russell sufrió un inesperado apagón que le hizo perder toda la potencia. Se quedó parado durante la vuelta 30 y no tuvo más remedio que abandonar entre golpes a su monoplaza; todo un drama.

El abadono de Russell permite a Kimi Antonelli ampliar libremente su distancia con su compañero de equipo. Son apenas 5 carreras disputadas hasta la fecha, pero el italiano no da muestras de debilidad y es hoy por hoy el gran favorito para ser campeón del mundo a final de temporada.

De hacerlo, sería el más joven de la historia en hacerlo y superaría el récord de Sebastian Vettel en 2010. Este fin de semana, el italiano quedó tercero en la Sprint y cedió ventaja con Russell, aunque la carrera del domingo permitió a Kimi ampliar distancias gracias al abandono de su compañero.