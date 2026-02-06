¡Golpe al Mundial de F1! La FIA no acepta el truco del motor Mercedes

En la Fórmula 1, como en la vida, nunca se puede dar nada por sentado. Si durante la jornada del jueves salieron a la luz informaciones que apuntaban que Ferrari se había resignado y consideraba que la FIA no actuaría en la 'laguna' de la unidad de potencia de Mercedes, este viernes se habría producido un cambio radical de guión.

Según se ha comentado a lo largo de las últimas semanas, incluso antes de los primeros test de pretemporada que se celebraron en el Circuit de Barcelona-Catalunya una semana atrás, Mercedes habría conseguido mantener la relación de su unidad de potencia de 18:1 en caliente para pasar al 16:1 estipulado en temperatura ambiente. Todo esto haría ganar hasta 15CVs y tres décimas por vuelta a la escudería alemana, que acabaría situándose por delante de sus rivales al inicio de la temporada.

Pese a que el 'truco' no está considerado ilegal, esto generó un gran malestar en otras escuderías y marcas. Honda, Ferrari y Audi presentaron una queja formal ante la FIA, considerando partir con cierta desventaja enfrente a la escudería alemana y Red Bull, el otro equipo que tambrién se habría aprovechado de esta laguna.

Dese que salió a la luz la noticia, la FIA se encontraba estudiando estas lagunas y realizando reuniones separadas con las que esperaba poder calmar las distintas preocupaciones que existen entre las escuderías de la parrilla en relación con las lagunas legales del reglamento técnico. Y es que, en caso de darse por buena, el resto de fabricantes lo tendrían muy crudo para adaptar sus unidades de potencia antes del inicio del mundial, fijado para el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Australia.

La decisión se someterá a votación

Y mientras algunos equipos ya daban por hecho que la FIA no actuaría, en las últimas horas ha habido un giro de guión: el organismo pretende someter a votación el cambio en el método de medición de la compresión de los motores de este 2026. El medio italiano 'Autosprint' apunta que la idea es seguir haciéndolo en estático, pero en caliente. Y esta decisión podría no terminar de gustar a Mercedes.

Pero, ¿de qué trata esta votación? Cuatro de los cinco fabricantes deberían votar a favor de mantener una medición estática, pero hacerla con el motor en caliente. Todo esto pasa por el hecho de que las piezas deberían estar debidamente calentadas antes de la verificación, eso sí, sin que el motor funcione dinámicamente.

Ferrari ya se encontraba manos a la obra

Como explicábamos previamente, Audi, Ferrari y Honda votarían a favor de esta medida tras mostrarse de lo más combativos con esta laguna. Tan solo les haría falta contar con el apoyo de otro fabricante que podría ser Red Bull Powertrains, quien de un inicio también estuvo en el foco por haber podido aprovecharse también de esta 'ventaja'. Es caso de aplicarse este nuevo criterio, sería ya a partir de la carrera de Albert Park (Australia).

El giro de guión llega después de que el periodista italiano Leo Turrini señalase que Ferrari había asumido que la FIA no actuaría en la polémica del 'truco' de compresión. De esta manera, el departamento de motores de la escudería con base en Maranello ya habría comenzado a trabajar en el motor de 2027 con "cambios sustanciales" para también aprovecharse de esta legalidad.