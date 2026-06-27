Golpe moral de Russell antes de la pole

George Russell no ha dicho su última palabra. El británico, que necesita reaccionar ante el empuje de su joven compañero en Mercedes y líder del Mundial Kimi Antonelli, despidió un viernes decepcionante, viendo que el italiano dominaba con claridad las dos primera sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria, pero este sábado, 'in extremis', ha cerrado la tercera y última tanta de ensatos como el más rápido a una vuelta en el Red Bull Ring (1.07.096).

Suficiente para impedir que el italiano se saliera con la suya. Antonelli ha terminado a solo 38 milésimas y el tercero en discordia en este FP3 ha sido Lewis Hamilton, ganador en Barcelona hace dos semanas, a una décima de la dupla de Mercedes.

El heptacampeón, crecido y en sintonía con un Ferrari que este fin de semana estrena mejoras en su unidad de potencia gracias al ADUO, no se descarta de la batalla de esta tarde por la octava pole de la temporada 2026.

Tampoco los McLaren, aunque sufren más con las altas temperaturas (32º de ambiente y 51º en pista). Oscar Piastri y el campeón Lando Norris han completado el top cinco esta mañana, relegando al sexto puesto a Max Verstappen ante la cúpula directiva de Red Bull en el gran premio de casa.

Las esperadas actualizaciones del RB22 no han surtido efecto, de momento, y Verstappen sigue lidiando con el cuarto coche de la parrilla, una situación que se cierne amenazadora sobre el futuro del piloto neerlandés.

Max ya ha avisado que quiere un coche competitivo para cumplir su contrato. De lo contrario, se rumorea que podría irse a McLaren o Mercedes en 2027. Tampoco hay que precipitarse. Este sábado ha comenzado a solo dos décimas en la ajustada batalla de los ‘grandes’.

Peor le han ido las cosas a los españoles. Carlos Sainz ha sido decimoséptimo, a 1.7 de cabeza y Fernando Alonso, penúltimo, a 3.3. Una distancia sideral. Y es que tal como se preveía, el circuito de Spielberg saca a relucir con máxima crudeza las carencias de los coches de Williams y Aston Martin. Salvo sorpresa , será complicado que alguno de los dos logre llegar a Q2 esta tarde (16 h)