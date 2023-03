Otro golpe para la moral de Hamilton

Ha anunciado que después de siete años su 'coach', asistente y amiga del 'alma' Angela Cullen no seguirá acompañándole en el Mundial "Gracias por todo Angela, te deseo lo mejor mientras persigues tus sueños", dice Lewis en su redes sociales

Lewis Hamilton no está pasando por su mejor momento. En la rueda de prensa del jueves en Arabia respondió con un contundente "No" a la pregunta de si el Mercedes estaba más cerca este año de los coches favoritos, Red Bull, Ferrari "e incluso Aston Martin". Eso sí, matizó que "eso no significa que no podamos acercarnos". El piloto británico desmintió rotundamente los rumores que le sitúan en otro equipo la próxima temporada, pero él mismo los había alimentado con sus críticas al equipo de Brackley, al decir que "el año pasado no me escucharon cuando les comenté lo que no funcionaba en el coche". Ahora, para más inri, Hamilton también tiene que hacer frente a un problema personal, ya que ha anunciado que después de siete años su 'coach', asistente y amiga del 'alma' Angela Cullen no seguirá acompañándole en el Mundial.

Cullen, que se convirtió en su gran apoyo y le ayudó a fortalecerse tanto física como psicológicamente, se ha dedicado de forma absoluta y a tiempo completo a Hamilton y ahora ha querido tener su espacio de desarrollo personal y más horas para estar con su familia.

"Durante los últimos siete años Angela Cullen ha estado a mi lado, empujándome a ser la mejor versión de mí mismo. Gracias a ella soy un atleta más fuerte y una mejor persona. Así que hoy espero que os unáis a mí para desearle lo mejor mientras da los siguientes pasos para perseguir sus sueños. Gracias por todo Angela, estoy deseando ver lo que te depara el futuro", ha escrito el piloto de Mercedes en sus redes sociales.

