Giro en el caso Horner: La empleada retira la demanda

El caso Horner se ha resuelto antes de llegar a los tribunales. Tres meses después del despido del que fuera Team Principal de Red Bull durante dos décadas, la ex empleada que le acusó de abuso de poder y comportamiento inadecuado, provocando un escándalo mayúsculo en la F1, ha retirado la demanda previo acuerdo con el equipo.

No han trascendido las cifras, pero según el medio neerlandés De Telegraaf, próximo al clan Verstappen, ambas partes han pactado una millonaria indemnización.

La imagen de Horner, que fue sustituído por Laurent Mekies al frente de Red Bull, había quedado muy dañada cuando trascendió, en febrero de 2024, que había sido acusado por una trabajadora de Red Bull por comportamiento inapropiado. La F1 reaccionó al escándalo, mientras el equipo trataba de apagar el 'incendio' y el padre de Verstappen, Jos, echaba más leña al 'fuego', pidiendo la salida del manager británico.

Red Bull anunció una investigación interna y absolvió de toda responsabilidad a Horner, mientras la mujer que le acusó tuvo que abandonar la compañía y decidió interponer una denuncia ante un tribunal laboral británico.

La vista estaba programada para principios del próximo año. Sin embargo, De Telegraaf apunta que ya se ha llegado a un acuerdo económico para evitar que todo el material del caso saliera a la luz. Horner, por su parte, pactó hace dos semanas un finiquito de 85 millones de euros por su despido en Red Bull y tiene luz verde para volver a la Fórmula 1 en verano de 2026 si así lo considera.