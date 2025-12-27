El gesto de Alonso con Mari Boya: "Se sentó a mi lado para explicarme cualquier cosa que no entendiera"

El ilerdense Mari Boya afrontará en 2026 su primera temporada en F2 y la primera completa tras convertirse en el primer piloto de la Academia de Aston Martin. De la mano del Prema Racing, el prometedor piloto catalán dará un paso más en su carrera tras una exitosa campaña en Fórmula 3.

Un reto del que habló en una entrevista para los medios de Aston Martin antes de que acabe este 2025 que ha dado tan buenos frutos. Un curso en el que "he aprendido lo importante que es adaptarse a situaciones que no esperabas, porque en el automovilismo cualquier cosa puede pasar". Para el piloto de Les, el mayor aprendizaje que le ha dejado 2025 es "que, como conductor, debes concentrarte solo en las cosas que puedes controlar" y es que "en las carreras, hay muchos factores que no puedes controlar, así que es importante no dedicarles demasiado tiempo y, en cambio, asegurarte de que todo lo que esté bajo tu control lo abordes lo mejor posible. Hazlo y todo será un poco más fácil".

Para este 2026 en el que debutará en la F2, el principal objetivo del ilerdense "es disfrutar de la temporada". "Si disfrutas compitiendo, serás rápido y los resultados llegarán. Creo que es muy importante recordarlo y es algo en lo que he trabajado mucho", afirmó, seguro de que será "una buena experiencia y un reto emocionante".

Encuentro con Alonso

Como piloto de la Academia de Aston Martin, Mari Boya pudo viajar al Gran Premio de México y compartir experiencia con los pilotos de la escuderia. "Fue una experiencia genial. Estoy muy agradecido por cómo me trató el equipo, incluyendo a Lance y Fernando, quienes fueron amables y me dieron muchos consejos", explicó en la entrevista.

De ese viaje guarda además un buen recuerdo con Fernando Alonso, quien no dudo en hacer de mentor para la futura estrella de la fábrica de Silverstone. "Estuve en unas sesiones informativas posteriores a la sesión y él se sentó a mi lado para explicarme cualquier cosa que no entendiera y responder a mis preguntas. Me ayudó mucho. Siento que crecí mucho como piloto desde ese fin de semana", aseguró.

Centrado en el trabajo

Mientras llega el momento del debut, Mari Boya se ha estado preparando a conciencia. "He estado trabajando duro durante bastante tiempo para poder empezar la próxima temporada lo más fuerte posible", aseguraba en la entrevista en la que afirma que "Siento que estoy en el mejor momento de mi carrera hasta ahora". Una situación que podría ser aun mejor. "Sé que puedo mejorar mucho y es una sensación muy buena. Cuando sabes dónde necesitas trabajar y mejorar, sientes que tu potencial y habilidad pueden alcanzar niveles mucho mayores, lo cual es emocionante", explicó.

A sus 21 años, al catalán no le "molesta el esfuerzo que supone seguir mejorando como piloto, porque me encanta. Disfruto de la preparación y del trabajo diario porque sé que eso me hará mejor piloto. Tengo muchas ganas de ver qué podemos lograr el año que viene".