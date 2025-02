Russell empieza un "nuevo capítulo"

George Russell debutó en la F1 con el equipo Williams (equipo actual de Carlos Sainz) en el 2019, pero no fue hasta el 2022 que consiguió su asiento en Mercedes. El británico ascendió de equipo y se convirtió en compañero de equipo del siete veces campeón del mundo, de Lewis Hamilton.

Tras el traspaso de Hamilton a Ferrari, Russell asumirá el cargo de estadista mayor del equipo en 2025. Esta nueva temporada tendrá como compañero al 'rookie' Kimi Antonelli. "Reconozco mi papel como piloto más experimentado" asumió el piloto de Mercedes en una entrevista que publicó el equipo.

Nuevo capítulo

"Hay muchos pilotos jóvenes excelentes que llegan a la parrilla, y eso te hace darte cuenta de que ya no eres el joven" afirmó Russell, haciendo referencia a los seis nuevos pilotos que se incorporarán en la temporada 2025.

Russell ya cuenta con tres victorias en Grandes Premios en su palmarés y asegura que ahora está entrando en un nuevo capítulo en su carrera deportiva. Así mismo, el piloto de mercedes, clasifica esta nueva temporada como la etapa intermedia de su estancia en la Fórmula 1.

Más responsabilidades en el equipo

"Hoy en día, todo el mundo empieza cada vez más joven, yo debuté a los 20 años" recordaba George. Cabe recordar que Lewis tenía 29 años cuando se unió al equipo Mercedes y consiguió todos los títulos y, por otro lado, Michael Schumacher estaba en los 30 cuando se alió junto a Ferrari.

"Ahora me siento preparado para cumplir funciones en el equipo, pero lo más importante es conducir lo más rápido posible y me siento en un buen lugar para hacerlo" explicó Russell. "Sigo queriendo aprender y estar abierto y no dar nada por sentado. O tienes la velocidad o no la tienes, pero no hay duda de que estos chicos que vienen serán competitivos".

Russell está emocionado de trabajar con Antonelli, ambos pilotos intentarán llevar de nuevo a Mercedes a la pelea por el título. La última temporada en la que Mercedes consiguió ganar un Mundial fue en 2021 con Hamilton.

Nuevo compañero

"Es un piloto fantástico, todavía no tiene experiencia, pero estoy seguro de que aprenderá a manejarse muy rápido" comentó Russell sobre Antonelli. Por el momento, Antonelli ya se ha integrado muy bien al equipo. "Ambos hemos competido desde muy jóvenes y sabemos qué es lo que hay que transmitir al equipo. Es joven, pero su opinión es igual de válida" sentenció George.

Mercedes revelará su contrincante para el 2025 el próximo 24 de febrero, entre el lanzamiento de la temporada de F1 en el O2 de Londres el 18 de febrero. Las pruebas de pretemporada en Bahréin se disputarán del 26 al 28 de febrero. No será hasta el 14 de marzo que dará inicio la nueva temporada y veremos cuáles son las prestaciones del nuevo monoplaza de Mercedes.