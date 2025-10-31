La Generación Z pide paso en la Fórmula 1

Soplan vientos de cambio en la Fórmula 1. En una categoría siempre poco accesible para las jóvenes promesas, algo como lo que se está viviendo este 2025 digno de mención. Oliver Bearman (Haas), Gabriel Bortoleto (Sauber), Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (Racing Bulls), Liam Lawson (Racing Bulls), Franco Colapinto (Alpine)... son algunos de los nombres del futuro del automovilismo, pero también del presente. Y es que estos pocos elegidos vinieron al Gran Circo con la intención de demostrar que la edad puede ser solo un número en la Fórmula 1. Por ahora, están confirmando dicha premisa.

Es un hecho que esta nueva generación de pilotos, casi todos en su primera temporada en la categoría reina, ha llegado para quedarse. Hemos visto brillar a Kimi Antonelli (2006) subiendo al podio en Canadá incluso antes de terminar sus exámenes finales de bachillerato; al francés Isack Hadjar (2004), tercero en Holanda con un Racing Bulls; a Gabriel Bortoleto (2004), protegido de Fernando Alonso, demostrar que puede poner en aprietos a todo un veterano como Nico Hulkenberg; a Franco Colapinto (2003) superar con facilidad a su compañero Pierre Gasly; o a Liam Lawson (2002), demostrando un carácter poco habitual en un rookie. ¿Qué más se les puede pedir?

Un futuro brillante

La última soberbia actuación llegó de las manos de Ollie Bearman (2005) que terminó en una insólita cuarta posición en México con su Haas. Y no sería justo decir que fue fruto de la casualidad, al contrario; el piloto británico demostró tener un ritmo estratosférico en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, algo realmente meritorio si se tiene en cuenta el potencial real de su monoplaza.

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes / José Méndez / EFE

Son tiempos distintos los que tienen que vivir estos jóvenes pilotos comparado con los que algunos como Fernando Alonso, Lewis Hamilton o Nico Hulkenberg tuvieron que pasar cuando empezaron en la categoría reina. Los viejos rockeros se curtieron en un ambiente más hostil, menos asequible para los jóvenes pilotos y con otras prácticas distintas a los tiempos de ahora. Esta nueva generación ha crecido en un simulador, con muchos más datos y telemetrías de por medio que han facilitado su trabajo de aprendizaje. A pesar de todo, es imposible quitar un ápice de mérito a unos rookies que si algo demuestran, además de talento, es personalidad. Y si han llegado donde están es por puro merecimiento.

Isack Hadjar, con Liam Lawson / Fernando Llano / AP

El futuro invita a ser optimista para esta nueva hornada de pilotos. Algunos, como Antonelli en Mercedes, tienen uno de los asientos más preciados de toda la parrilla; otros, como Isack Hadjar o Ollie Bearman, podrían dar el salto a Red Bull y Ferrari respectivamente en 2026 si siguen rindiendo a tan alto nivel. Y los que vienen por detrás tampoco van faltos de talento; Arvid Lindblad apunta a un asiento en Racing Bulls para la próxima temporada, donde también se esperan sorpresas en algunos equipos. La Generación Z ha llegado para quedarse en la Fórmula 1.