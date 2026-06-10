Gasly aún tiene esperanza de recuperar el podio de Mónaco

Pierre Gasly acabó frustrado en el Gran Premio de Mónaco, después de que las sanciones le privaran de un podio en la carrera que para él es la de casa, por la proximidad con Francia.Finalmente Isack Hadjar se hizo con el tercer puesto a costa del piloto galo, pero Alpine presentó un recurso que será revisado este jueves en Barcelona, según ha informado la FIA.

"Estoy destrozado... no hay palabras para describir el dolor de perder un podio en la Fórmula 1 y en las calles de Mónaco. Estoy devastado. Cruzamos la meta en tercer lugar, y eso es todo lo que quiero recordar. He soñado con ese podio miles de veces; todos hemos trabajado muy duro durante años para lograr momentos como este, y no se siente justo que nos lo arrebaten así. Realmente espero que se haga justicia. Lucharemos por ello con mi equipo", escribió Gasly en sus redes sociales tras la carrera en el Principado.

Efectivamente, Gasly terminó tercero en pista, pero perdió el podio debido a dos sanciones de 5 segundos por superar el límite máximo de velocidad permitido en el pitlane (60 km/h), en 0,1 km/h y 0,4 km/h, respectivamente. La FIA ha publicado dos documentos distintos en los que confirma que Alpine presentó dos solicitudes en relación con las sanciones impuestas a su piloto el pasado domingo. La audiencia está programada para celebrarse de forma virtual este jueves a las 13:00h.

Según el artículo 14 del Código Deportivo Internacional de la FIA, el equipo debe convencer primero a los comisarios de que existe un "elemento nuevo, significativo y relevante" que no estaba disponible cuando se tomaron las decisiones originales. Solo si los comisarios consideran que se ha cumplido ese requisito, pasarán a una segunda fase y reconsiderarán el fondo de las propias sanciones.

Con ese total de 10 segundos añadido a su tiempo de carrera, Gasly cayó del tercer al séptimo puesto en la clasificación final, superado por Hadjar, Piastri, Lawson y Lindblad.