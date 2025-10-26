Game Over para Alonso en México

Fernando Alonso prolongó su maldición en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez este domingo. El asturiano, que se había retirado hasta en cinco ocasiones del GP de la Ciudad de México, volvió a vivir un nuevo abandono, el sexto en el trazado mexicano, que es también el cuarto de manera consecutiva en un circuito maldito para el bicampeón.

No empezó bien la carrera para el asturiano. Ya en la salida se vio obligado a acortar la curva, protagonizando una excursión que pareció afectar a su AMR25. Fernando tenía el endplate del alerón delantero tocado, así que empezó a perder velocidad mientras sus rivales iban más rápidos que el asturiano. Sin embargo, Alonso resistió y pudo mantener su 14ª posición por detrás de Carlos Sainz durante buena parte de la carrera.

ALONSO LE HA SACADO EL PULGAR AL MECÁNICO



SDJKHFJKSHDGFJKGHS LLOROpic.twitter.com/xaPQvXXMCT — Nachez (@Nachez98) October 26, 2025

Sin embargo, todo se precipitó tras la parada a boxes. Aston Martin volvió a protagonizar la enésima parada lenta para el bicampeón, que sacó el pulgar de manera irónica a sus mecánicos por un error que iba a costarle buena parte de sus opciones en la carrera.

Cuando volvió a pista, el equipo le pidió por radio que dejase adelantar a su compañero Lance Stroll, quien venía detrás con mayor ritmo. Frustrado, Fernando acató la decisión, pero unas vueltas después, en la 36, terminó entrando a boxes para poner fin a su carrera en el GP de la Ciudad de México. No se pudieron escuchar radios del equipo que pidiesen retirar el monoplaza del asturiano, aunque algunos lo achacaron a problemas en el sistema de comunicación del AMR25.

Según confirmó Pedro de la Rosa en DAZN unos minutos después que Fernando se había retirado a causa de un problema de frenos. Un nuevo abandono de Alonso, que cuenta los días para echar el cierre a una temporada para olvidar.