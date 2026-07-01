El futuro de Verstappen se complica tras el 'no' de Mercedes y McLaren

El futuro de Max Verstappen, así como el de Alonso, sigue siendo una auténtica incógnita. Pese a que el tetracampeón tiene contrato hasta el año 2028 con Red Bull, el bajo rendimiento del RB22 y su malestar con la nueva era de la Fórmula 1 han provocado que el neerlandés se replantee su trayectoria profesional de tal manera que hasta dejó entrever una posible retirada. No obstante, en las últimas semanas la idea de que pudiese emprender el vuelo hacia otra escudería también ha ido ganando peso. Aunque dos de ellas, ya le cierran las puertas.

Se habló mucho sobre una posible salida a Mercedes en 2025, antes de empezar a remontar puntos y meterse de lleno en la lucha por el campeonato contra los McLaren (finalmente, Lando Norris se hizo con el título). Pero Max decidió rendirle lealtad a la fábrica que lo llevó a lo más alto en hasta cuatro ocasiones y que le dio el voto de confianza a la hora de debutar en el 'Gran Circo' con solo 17 años. Actualmente ya tiene 28.

Max Verstappen en el box de Red Bull / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pero la cosa podría cambiar este curso. En caso de no estar entre los tres primeros en el parón veraniego, el dorsal número '3' se podría acoger a una cláusula liberadora de su contrato y emprender el vuelo hacia otra fábrica. Algo que no es descabellado, puesto que el inicio de curso ha sido de lo más complicado para él, habiéndose subido al podio tan solo en la anterior cita en el Red Bull Ring (Austria), donde peleó por la victoria con George Russell para ser finalmente segundo.

Max, actualmente séptimo en la lucha por el título a 98 puntos del liderazgo de Kimi Antonelli, siempre será uno de los pilotos más buscados por las fábricas. Toto Wolff, 'jefazo' en el box de Mercedes, nunca ha escondido su interés por un 'animal competitivo' como Max. Sin embargo, apunta el austríaco que por el momento, no piensan en cambiar de pilotos cuando a sus dos actuales los tienen en primera y segunda plaza en la general.

"No queremos cambiar nada", dijo Toto Wolff a Sky Sports F1. "También le he dicho a George [Russell] que creo que esta alineación es buena para nosotros. Estamos muy contentos con los dos", expresaba.

Por otro lado, este fin de semana el medio neerlandés 'De Telegraaf' - afín al entorno de Max - apuntaba que el hijo del expiloto Josh Verstappen habría tenido un acercamiento con McLaren, quien actualmente tiene en sus filas al vigente campeón Norris y a Oscar Piastri, uno de los pilotos con mayor proyección de la parrilla.

Tengo dos pilotos de carreras increíbles, así que si tuviera un tercer coche, lo ficharía sin pensarlo dos veces Zak Brown — CEO de McLaren

No obstante, Zak Brown, CEO de la fábrica de Woking, también se ha encargado de cerrar filas con sus pilotos. "Tengo dos pilotos de carreras increíbles, así que si tuviera un tercer coche, lo ficharía sin pensarlo dos veces. Lando y Oscar tienen sus nombres grabados en sus asientos de carreras, y no han vaciado sus taquillas, así que no se van a ir a ninguna parte", aseguraba en el podcast 'Up To Speed'.

"No voy a hacer ningún cambio de piloto... Como dije el fin de semana, si alguien se resbala con una cáscara de plátano, lo cual no es lo previsto, entonces sí. En cualquier competición de carreras, lo importante es reunir a los mejores pilotos del mundo y proporcionarles el mejor equipamiento. Max tiene un talento impresionante, pero creo que tanto Lando como Oscar han demostrado que pueden vencerlo directamente", sentenciaba el 'jefazo' papaya.

De esta manera, dos de las tres escuderías más fuertes le habrían cerrado sus puertas. Tampoco se prevee que pueda recalar en Ferrari, donde Charles Leclerc ya tiene asiento asegurado hasta la temporada 2028 o 2029 después de renovar a principios de junio. Por otro lado, está Lewis Hamilton. El británico dejó entrever que estaría vinculado en el equipo en 2027, algo que cobra aún más sentido al verle tercero en la lucha por el campeonato, a 46 puntos del líder. Se le complica la salida a Max... por el momento. En caso de querer irse, tendría que recalar en una de las escuderías con peores resultados que Red Bull.