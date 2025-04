El futuro de Verstappen se calienta: Aston Martin, McLaren, Mercedes...

Son días complicados los que se viven estas últimas semanas en Red Bull. En la escudería austríaca han pasado de dominar con mano de hierro el campeonato de Fórmula 1 a sufrir una lenta pero inevitable decadencia que arrancó el curso pasado. La magia de Max Verstappen hace milagros semana sí semana también, aunque poco más puede hacer el neerlandés para ocultar el pobre rendimiento de un coche alejado del nivel de su piloto.

Por si fuera poco, el malestar de su estrella ha ido en aumento tras el intercambio de cromos entre Liam Lawson y Yuki Tsunoda tras apenas tres fines de semana disputados. Verstappen no está cómodo en Red Bull, especialmente avanzando las justas perspectivas de futuro que podría tener la escudería austríaca. Los rumores sobre una posible marcha del equipo no hacen más que multiplicarse mientras que no existe marca en el paddock de la Fórmula 1 que no esté dispuesta a contratar al tetracampeón del mundo.

Es un hecho evidente que Verstappen es el deseo de toda escudería que se precie, como se ha encargado de confirmar Ralf Schumacher, expiloto de Fórmula 1 que ahora se dedica a repasar la actualidad del motor como comentarista. En el podcast de F1 de Sky Sports Alemania, Backstage Boxengasse, el alemán ha destacado que Max podría empezar a barajar opciones fuera de Red Bull si la escudería no promete un futuro mejor para su estrella. "Verstappen tendrá espacio en todas partes", declaró Ralf. "Una vez más, este año ha demostrado la diferencia que puede marcar como piloto".

Cuatro candidatos para Verstappen

Son muchos los rumores que vinculan al neerlandés con equipos fuera de Red Bull, aunque para Scumacher existen cuatro candidatos en firme tras confirmar a Aston Martin: "Creo que en Mercedes querrán liberar espacio, pero también creo que McLaren lo considerará", añadió Schumacher. "Zak Brown, como todos los demás, está interesado en Max. Otro equipo del que siempre nos olvidamos, pero que juega un papel importante en todo esto... Alpine", explicó.

Si bien es cierto que las opciones de Aston Martin, Mercedes o McLaren pueden no ser sorprendentes, Ralf coge a muchos a contrapié con la apuesta de Alpine: "Flavio Briatore ha elegido motores Mercedes para su equipo el año que viene, y mientras tanto, miren a Pierre Gasly en Baréin el fin de semana pasado. Ese coche no puede ser tan malo. Tampoco quiero subestimar a ese equipo. Así que, en mi opinión, hay cuatro equipos que podrían ser interesantes para Verstappen", finaliza.

Serán semanas de mucha tensión en Red Bull, que tienen la obligación de acertar con las novedades de su monoplaza si quieren contentar a Max Verstappen. El piloto neerlandés tiene contrato con la marca de las bebidas energéticas hasta 2028, aunque el cambio de reglamentación en 2026 podría precipitar una decisión que sería tan dolorosa como decisiva para la Fórmula 1.