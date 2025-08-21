El futuro de Bottas podría estar en manos de Cadillac

Cadillac se incorporará la próxima temporada a la parrilla de Fórmula 1, aunque todavía se desconoce la alineación de pilotos. Los rumores han ido incrementando y se espera que los fichajes se hagan oficiales tras el parón estival. El paddock de F1 espera el regreso de Checho Pérez y Christian Horner al nuevo equipo estadounidense y ahora todo apunta que Valtteri Bottas también regresará a la acción la próxima temporada.

El regreso de Bottas

Desde Países Bajos ya se ha avanzado que el finés ha firmado con la escudería estadounidense, según confirmó 'Racing News 365'. La información sobre el futuro del expiloto de Mercedes también fue compartida por 'SoyMotor'. Desde el primer momento, Cadillac manifestó la necesidad de formar equipo con pilotos experimentados en F1.

El futuro de Bottas con Cadillac sigue sin estar confirmado, y todo siguen siendo rumores. Hace 11 meses, el mismo medio confirmó la renovación del piloto con Sauber y finalmente la relación no se mantuvo para 2025.

La posible alineación de Cadillac

Si los rumores se confirman, Cadillac contará en 2026 con Checo Pérez y Valtteri Bottas para su debut en el 'Gran Circo'. Los dos pilotos cuentan con experiencia en la competición, pero ambos están fuera de la parrilla durante la vigente temporada.

El futuro de la escudería

"Sí, para mí esa es la dupla. Creo que lo que deberían hacer es firmar a uno por dos años y al otro por un año. Luego empezar a mirar a alguien joven que pueda ser el futuro del equipo. Para el inicio del equipo sería la dupla ideal" confesó Montoya en una entrevista con 'AS Colombia'.

Bottas y Pérez no han sido los únicos candidatos a los dos nuevos asientos de Cadillac, pero ambos serían los que cumplen con el requisito de la experiencia. En el caso de que los dos fichajes se confirmen, Felipe Drugovich, Guanyu Zhou y Mick Schumacher se quedarían sin opciones de regresar a la Fórmula 1.