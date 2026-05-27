FÓRMULA 1
La furia de Lance Stroll en Canadá: "Acabo la carrera por los mecánicos... y por Lawrence"
El compañero de Fernando Alonso fue doblado cuatro veces en la carrera de casa y descargó su frustración por la radio de Aston Martin
Fernando Alonso no acabó la carrera en Montreal, pero a su compañero Lance Stroll no le fue mucho mejor. Decimoquinto en meta, doblado hasta cuatro veces por el vencedor, Kimi Antonelli con Mercedes, el piloto canadiense terminó muy frustrado en el gran premio de casa y descargó su malestar en la radio de Aston Martin.
"Termino la carrera por los mecánicos... y por Lawrence. Eso es todo", soltó Lance, que no es la primera vez esta temporada que carga duramente contra el equipo fundado por su padre a golpe de talonario y de momento, sin ninguna recompensa.
En los test de pretemporada, Lance ya fue el más crítico con diferencia. Predijo el grave déficit del coche y aseguró que “lo único que me gusta es la decoración”. En China aseguró que el AMR26 era "el peor coche que he pilotado".
Al mencionar a su padre en la radio, Stroll quiso destacar su disgusto por la situación actual, después de la millonaria inversión del magnate canadiense para tratar de convertir Aston Martin en una estructura ganadora. Lance sigue peleando por respeto a él y a todos losque trabajan dentro del equipo, a pesar de que el coche actual no le permita competir realmente.
"No tenemos más ritmo en este momento, es nuestra posición", resumió, también con toda la crudeza,el jefe en pista y portavoz de Aston Martin Mike Krack. Sin duda, aunque tras el GP de Canadá se abre la primera ventana de oportunidades para progresar con el ADUO, el camino será largo.
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