¿Cómo funcionará el ADUO? La FIA detalla el procedimiento

El Gran Premio de Canadá que se disputará del 22 al 24 de mayo en el circuito Gilles-Villeneuve marcará el punto de partida del esperado ADUO (acrónimo en inglés de "Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora"), el plan que permitirá a los fabricantes de motores más rezagados introducir mejoras incluso después de la homologación oficial. Con vistas a la entrada en vigor de este formato, la FIA lanzó un comunicado en el que detalla extensamente cómo funcionará.

Tal como explica el organismo internacional, el ADUO "busca fomentar una competencia reñida entre los equipos". Para ello, la FIA supervisará el rendimiento del motor de combustión interna (MCI) de los diferentes fabricantes implicados en el Mundial durante períodos determinados de la temporada y calculará un índice de rendimiento del MCI. Este cálculo estará basado en una serie de factores como "el par del eje de entrada, la velocidad del motor, la potencia MGUK y una ponderación para tener en cuenta la sensibilidad de la potencia en el tiempo de vuelta en las vueltas medidas".

El Aston Martin de Fernando Alonso, en Miami / AFP7 vía Europa Press

En esta línea, la FIA advierte que "como la evaluación ADUO se centra únicamente en el MCI, no es representativa del rendimiento total de la unidad de potencia, dado que el sistema ERS desempeña un papel crucial en la potencia total". Por tanto, un fabricante de unidades de potencia cuyo MCI esté por debajo del MCI de mejor rendimiento en al menos un 2 % recibirá la certificación ADUO.

¿Afectará al límite presupuestario?

El organismo rector del campeonato también especifica cómo afectará este ADUO teniendo en cuenta el límite presupuestario que tienen que respetar los equipos. Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, recordó que el plan "no es un mecanismo de equilibrio de rendimiento", por lo que "un equipo o fabricante no obtendrá de repente un mayor caudal de combustible ni más o menos lastre. De hecho, se trata de un mecanismo de alivio del límite de costes, mediante el cual un fabricante de unidades de potencia que cumpla los criterios de ADUO durante un periodo de revisión tiene la oportunidad de desarrollar su motor a través de un ajuste a la baja".

"Esto no significa subestimarlo, pero un fabricante seguirá necesitando crear el mejor motor para ganar. No es una solución mágica, ni es como si la FIA estuviera otorgando puntos extra a alguien que va por detrás; simplemente les proporciona margen de maniobra para desarrollar su unidad de potencia dentro del marco establecido por el Reglamento Técnico", zanja Tombazis al respecto. El impacto positivo del ADUO en el gasto de un fabricante está explícitamente establecido en el Artículo E4.1.1.t del Reglamento de Fórmula 1 de 2026 en el que se definen las asignaciones otorgadas para cada período ADUO a los fabricantes que se encuentren un 2% o más por debajo del rendimiento de la mejor PU .

Períodos de medición

En el documento, la FIA establece cuáles serán los tres períodos durante los que se analizará el rendimiento de los diferentes motores. Según se indica, estos se llevarán a cabo entre las carreras 1-6, 7-12 y 13-18, por lo que el primer resultado de estas mediciones se obtendrá ya después del Gran Premio de Canadá, la próxima cita del calendario. En principio estaba previsto que el primer plazo del ADUO tuciera lugar tras el Gran Premio de Miami pero la cancelación de los GP de Arabia Saudí y Bahréin se han tenido que ajustar los plazos.

Plazos del ADUO Primer período De las carreras 1 - 6: Australia, China, Japón, Miami y Canadá Segundo período De las carreras 6 - 11: Mónaco, Catalunya, Austria, Gran Bretaña, Bélgica y Hungría Tercer período De las carreras 12 - 18: Países Bajos, Italia, España, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos y México

Los resultados, según confirmó la FIA, se darán a conocer en un plaza máximo de dos semanas después de la cita canadiense, por lo que quizás no se conozcan antes del GP de Mónaco, previsto entre el 5 y el 7 de junio. Los fabricantes que cumplan con los requisitos recibirán una notificación a parte y podrán implementar las mejoras a partir de la siguiente carrera.

Al respecto, la federación recuerda que las mejoras de homologación ADUO no son acumulativas dentro de una temporada y solo se otorgarán la primera vez que la FIA evalúe que el fabricante de la unidad de potencia cumple con los requisitos y tampoco se podrán guardar las mejoras de una temporada a otra. "Cualquier mejora no utilizada antes de la última ronda de la temporada en la que se especifica su introducción se perderá", apunta el comunicado.

Los Williams de Albon y Sainz, en un Gran Premio / AFP7 vía Europa Press

En cuanto al tipo de mejoras que pueden utilizar los fabricantes, la FIA establece que, aunque el motor de combustión interna (MCI) es el criterio para la concesión de una autorización de cambio de motor (ADUO), se pueden realizar mejoras en una amplia variedad de componentes de la unidad de potencia (UP).

Las mejoras permitidas incluyen ciertos elementos del MCI, el sistema de escape del motor, el turbocompresor y la válvula wastegate/pop-off, los componentes eléctricos y sensores montados en el MCI o el escape, el sistema de refrigeración del motor (ERS) (y sus sistemas de refrigeración asociados), la unidad de control del motor (MGU-K) y la electrónica de control del vehículo, así como ciertas funciones hidráulicas, fluidos y lastre.