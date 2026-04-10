La fuga de talentos continúa desarmando a Red Bull...pero Jos Verstappen dice que Max "seguirá"

Después de ejercer un dominio abrumador en el Mundial de Fórmula 1, primero en la etapa de Sebastian Vettel, encadenando cuatro títulos mundiales entre 2010 y 2013 y posteriormente con Max Verstappen, de 2021 a 2024, Red Bull ha ido perdiendo a las figuras más destacadas de su staff. En los últimos tres años muchos han abandonado el 'barco' y otros, como Helmut Marko o Christian Horner, han sido 'invitados' a marcharse después de impulsar el equipo desde su fundación, durante dos décadas.

Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera y hombre de confianza de Max Verstappen, al que acompaña desde su estreno en Red Bull con la victoria en el GP de España de 2016, es el último en anunciar su salida. Futura, porque se irá en 2028 . Y ya con destino confirmado, porque Zak Brown le ha dado la bienvenida a McLaren en sus redes sociales.

El futuro de Max

Para muchos, la marcha de 'GP' implica la también la de Max, aunque su padre Jos ha desmontado de un plumazo todas las teorías.

Al conocerse que Lambiase dejaba Red Bull rumbo a Woking, se dispararon las especulaciones sobre el futuro de Verstappen. Unos le colocaban en McLaren, otros, en Mercedes o Ferrari. Otros, directamente fuera de la F1, basándose en las 'amenazas' del propio Max, que no disfruta con la nueva F1 y afirma que ésta podría ser su última temporada.

Su padre ha sido contundente al comentar la salida de Lambiase: "Lo sabíamos desde hace tiempo y también sabíamos cuándo iba a suceder. Tenemos entre un año y medio y dos años más para trabajar con él. Es una gran oportunidad para él, así que lo entendemos", dice el ex piloto de F1.

De esta forma, Jos insinúa que Max continuará en el 'Gran Circo' por lo menos una temporada más, hasta la marcha de Lambiase: "Sin duda, después de cuatro campeonatos han logrado mucho juntos, pero el futuro depende de Max. Sin embargo, creo que él seguirá adelante".

Los que se han marchado

Repasando la historia reciente de Red Bull, un equipo que tradicionalmente se caracterizaba por su estabilidad, impacta ver la cantidad de talento que ha abandonado Milton Keynes. Uno de los primeros fue Rob Marshall, ingeniero jefe, que lo anunció en mayo de 2023, de cara a 2024, después de 17 años (desde 2006) con los de las bebidas energéticas trabajando codo a codo con Adrian Newey. Muchos consideran su influencia vital en los recientes éxitos de McLaren junto a Peter Prodromou, también antiguo miembro de Red Bull.

Lee Stevenson, jefe de mecánicos, anunció en marzo de 2024 su salida de Red Bull, tras 18 años en la escudería. Llegó a Red Bull en 2006 como cuarto mecánico. Desde ahí fue ascendiendo hasta convertirse en primer mecánico en el coche de Daniil Kvyat en 2015. A principios de 2016 y hasta 2020, pasó a trabajar con Max Verstappen. Fue ascendido a jefe de mecánicos en 2023. Actualmente es manager en Audi.

Tras haber contribuido a los títulos de Williams y McLaren en los 90, Adrian Newey decidió unirse a Red Bull en 2006. Solo necesitó tres años para ayudar al equipo a convertirse en candidato al título con el RB5, monoplaza que dio origen a la saga de campeones del equipo (RB6, RB7, RB8 y RB9). Después del mal inicio de la era de los motores V6 turbo híbridos, se retiró parcialmente, pero volvió a implicarse de pleno tras la asociación con Honda, junto a Pierre Waché como director técnico desde 2018, logrando los títulos entre 2021 y 2024.

Las turbulencias por el caso Horner y la oferta irrechazable de Lawrence Stroll para unirse al proyecto de Aston Martin le empujaron a abandonar la estructura de Red Bull, aterrizando en Silverstone en marzo de 2025, tras el preceptivo periodo de 'gardening'. En 2026 Newey comenzó la temporada como jefe de equipo de Aston Martin, aunque no parece que vaya a seguir demasiado en ese rol, ya que después del desastroso inicio de temporada, quiere centrarse en el diseño y desarrollo del coche.

Su probable sustituto en el cargo puede ser Jonathan Wheatley, que recientemente se desvinculó de Audi. Como Newey, el reputado ingeniero británico también forjó su carrera en Red Bull desde 2006 y dejó el equipo siendo director deportivo.

Su ambiciones para ser team principal toparon con Christian Horner y en 2024 optó por buscar fuera del entorno Red Bull. Aceptó la oferta de Sauber y después de participar en una exitosa transición a Audi, tras solo dos grandes premios en 2026 confirmó su salida.

Will Courtenay ya estaba presente en Jaguar desde 2003, cuando Red Bull compró la escudería británica. Ingeniero de estrategia y luego analista entre 2005 y 2010, se convirtió en responsable de estrategia en carrera en junio de 2010, puesto que ocupó hasta finales del año pasado antes de marcharse a McLaren. El anuncio de su salida se produjo poco después del Gran Premio de Singapur 2024, preparándose para asumir el rol de director deportivo en McLaren. Fue autorizado a unirse a Woking a comienzos de 2026.

Christian Horner estuvo en Red Bull desde el primer día, con el apoyo de su fundador Dietrich Mateschitz, que le nombró team principal con solo 31 años. Supo rodease de ingenieros de primer nivel, en especial Adrian Newey, impulsando pronto un equipo competitivo para luchar por los títulos mundiales con los 'grandes' de la F1.

En 2023 la temporada fue especialmente impresionante, con Max Verstappen arrasando en 19 de las 22 carreras del año y Sergio Pérez sumando otros dos triunfos. Justo después, la estructura de Red Bull empezó a desmoronarse con el escándalo por presunto comportamiento inapropiado de Horner hacia una empleada y las luchas de poder internas. Aunque fue exonerado, los malos resultados en 2025 acabaron por precipitar el despido de Horner en julio de 2025. Junto a él, también cayeron Oliver Hughes, director de marketing, y Paul Smith, director de comunicación.

A lo lago de dos décadas la bicefalia en Red Bull estuvo protagonizada por Horner y Helmut Marko, amigo personal de Dietrich Mateschitz, asesor del equipo y máximo responsable de su cantera de jóvenes pilotos, que dirigió con mano de 'hierro'.

Acertó de pleno con sus dos protegidos, Sebastian Vettel y Max Verstappen, pero también dejó una larga lista de 'víctimas' por el camino. Su estilo de gestión y sus polémicas declaraciones siempre le situaron en el ojo del huracán. El año pasado Marko afirmó haber tomado la decisión de abandonar la escudería, aunque para muchos fue una salida forzada.