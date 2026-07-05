La frustración de Verstappen toca techo: "Quiero irme a casa y no pensar en la Fórmula 1"

Fin de semana para olivdar para Max Verstappen en Silverstone (Gran Bretaña). El piloto de Red Bull no se ha sentido nada cómodo ni competitivo al volante del RB22 y terminó el fin de semana con un cero en el casillero tras sufrir un accidente a cuatro vueltas del final, en la curva 15 del trazado británico. Una situación que se dio debido a un fallo en su monoplaza y que lo dejó profundamente enfadado y de la que habló alto y claro ante la prensa.

Una semana atrás, durante el GP de Austria celebrado en el Red Bull Ring, el tetracampeón sufrió un extraño accidente durante la clasificación, cuando venía para pelear por la 'pole'. Max perdía la parte trasera de su RB22 y se iba contra el muro. Una situación parecida a la que vivió en Silverstone, cuando rodaba en tercera plaza. "El mismo problema que en clasificación de Austria, el alerón trasero no se cierra del todo, pierdes carga y trompeas fuera de pista. Una vez, vale, pero dos es algo peligroso", expresaba ante DAZN.

Durante todo el fin de semana la velocidad punta fue un problema. Partió séptimo en parrilla y tampoco pudo pasar de la sexta plaza en la carrera al sprint. "Es doloroso y frustrante, intentas hacer todo lo que puedes, todo el fin de semana no he estado contento con mi coche, me falta velocidad punta y rendimiento del coche. Lo mismo en carrera", valoraba.

Muy descontento y desencantado, el neerlandés llegó a dejar claro que necesita alejarse del 'paddock' unos días. "Yo hubiera empezado desde el 'pit lane', pero ahora mismo solo tengo ganas de irme a casa y no pensar en la Fórmula 1", sentenciaba. "El coche no funcionó mejor que ayer, es demasiado difícil. Con el duro éramos muy lentos. No lo he disfrutado para nada", sentenciaba.

Estas declaraciones llegan en semanas clave para el futuro del dorsal '3'. Verstappen tiene contrato con la fábrica de Milton Keynes hasta 2028, pero el pobre rendimiento del RB22 hace apuntar que podría buscar una salida del box con el que ha ganado cuatro títulos mundiales. Se especuló también con una posible retirada en esta era de los monoplazas con un 50% de la energía eléctrica, en la que se siente incómodo... sea como sea, el curso se le está haciendo cuesta arriba a Max.