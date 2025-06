La frustración de Sainz: "No estoy aquí para salir 19º"

Por tercer gran premio consecutivo, Carlos Sainz ha caído eliminado prematuramente en la Q1 y este domingo arrancará penúltimo en Austria. "Hay daños en el coche, seguro. El coche es inconducible. Cuando digo inconducible, es que se va al frenar, no tiene carga en alta velocidad ", ha alertado por radio en plena clasificación.

El madrileño está sufriendo en su nueva etapa en Williams y después de diez carreras con los de Grove lamenta “que por una razón o otra no consigo resultados consistentes en un fin de semana”. Una preocupación añadida es la comparación con su compañero Alex Albon, que este sábado ha vuelto a destacar con un noveno puesto, mientras él vivía una pesadilla.

"Debemos haber perdido alguna pieza del fondo plano", ha explicado Carlos ante las cámaras. "Ya me han confirmado que había daño. No sé exactamente cuándo ni cómo ocurrió, porque no me salí de pista, pero algo se debió caer y perdimos mucha carga aerodinámica. Hemos tenido un problema con los frenos desde el principio de la clasificación, demasiadas cosas que nos están pasando en un circuito de alta confianza como éste", ha insistido.

“Es un fin de semana muy extraño, hemos sido rápidos en tandas largas con los neumáticos más duros y con los blandos nunca hemos parecido ser competitivos, es algo que tenemos que entender, tendremos que analizar por qué", ha añadido Carlos, visiblemente preocupado.

"Viendo dónde ha acabado Alex, la Q2 era fácil. Q3 era más difícil por lo mucho que sufrimos con los blandos, pero no era un día para caer en Q1", ha analizado Sainz, que ha revelado que "desde ayer sabíamos que teníamos ritmo de carrera para estar en la zona media, pero no conseguimos que el coche funcione con blandos. Cada vez que los ponemos, nos cuesta".

Después de un complicado estreno con Williams, Sainz necesita remontar : “Esta mala racha hay que cortarla. Tenemos que empujar todos juntos en el equipo y ver qué podemos mejorar, sobre todo en clasificación y con el neumático blando".

Sobre la posibilidad de partir desde el pit lane, ha advertido que "no estoy aquí para probar cosas ni para salir 19º. Estoy aquí para correr, para luchar. Veremos si se puede reparar el coche y si tiene sentido salir desde boxes. Pero lo primero es entender qué ha pasado".