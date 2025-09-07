La frustración de Alonso: "Hay hay docenas de puntos que se han ido y no por mi culpa"

La historia se repite. Fernando Alonso se exprime para sacar lo mejor de un Aston Martin con el que su compañero Lance Stroll deambula por la zona baja de la parrilla y cuando mejor van las cosas, aparece un problema inesperado que le deja sin puntos.

En Monza, tras 'inventarse' una Q3 que nadie esperaba con el AMR25 el piloto asturiano ha cuajado una gran primera mitad de carrera, pero justo tras su parada al unísono con Bortoleto, cuando planeaba pegarse a su DRS y ha vuelto a pista en séptima posición, el coche ha dicho basta. "Fallo en la suspensión. Esto es increíble", ha clamado Fernando por radio, desesperado, antes de enfilar el camino al garaje.

Después de su abandono, Alonso ha reconocido su frustración por el enésimo problema que le deja sin recomensa esta temporada: "Hay docenas de puntos que se han ido y que probablemente no fueron nuestra culpa. Sí, es frustrante, porque podía tener unos 20 ó 30 puntos más de los que tengo. No es culpa mía, pero así son las cosas. Por desgracia, me estoy acostumbrando", ha resumido.

El bicampeón del mundo evitó criticar el trazado italiano, concretamente los pianos demasiado planos: "No estoy seguro. Creo que todos usan el bordillo y los coches siguen corriendo. Solo Nico (HÜlkenberg) está fuera. No sé qué le pasó. Así que los otros 19 coches están bien", ha comentado, insistiendo en su mala suerte.

"Tuvimos un problema de suspensión, siempre nos pasan las cosas cuando estamos en los puntos. Ha habido carreras en las que íbamos últimos, doblados como en Spa, y nada sucede. Pero en Mónaco era sexto cuando falló el motor, y aquí era séptimo cuando falla la suspensión. Se nos han escapado docenas de puntos porque la suerte no estaba con nosotros”, ha recordado.

Respecto al rendimiento del Aston Martin, Fernando considera que "nada ha cambiado realmente. No necesito un buen rendimiento, necesito los puntos. El rendimiento siempre es bueno. No recuerdo haber tenido una actuación muy mala, ni por mi parte ni por parte del equipo. En 22 temporadas que llevo, lo de hoy no es realmente importante. Lo importante es el proyecto de 2026. Lo de ahora es frustrante. Todos intentan hacerlo bien y la suerte no nos acompaña", ha lamentado.