La frustración de Alonso: "Cambiamos el coche y lo hicimos más lento"

Fernando Alonso acabó frustrado por su décimo puesto en la clasificación del GP de Singapur. No tanto por el resultado – “es lo máximo a lo que aspiramos si los cuatro grandes no fallan”-, sino por que una vez más sus expectativas del viernes no se han confirmado a la hora de la verdad. “Cambiamos cosas en el set-up e hicimos el coche más lento, a veces nos pasa”, ha lamentado. “Hoy no había coche para Q3 y hemos estado ahí”, se ha reivindicado.

“Aquí no ha fallado nadie, están los dos Mercedes, los dos Ferrari, los dos McLaren. Y cuando todos están a su máximo, hacer 9 o 10 es lo único por lo que podemos luchar”, ha insistido Fernando, que el viernes empezó liderando la primera práctica y cerró el día en el top cuatro, muy cerca de Piastri.

"Los otros hicieron su coche más rápido, así que es una combinación de los dos factores. Los Libres 3 ya fueron preocupantes, ya veíamos que no teníamos el ritmo de ayer. Y también la Q1, fuimos 14º y 17º. No son los puestos en los que queremos estar. Luego recuperamos un poco en Q2 y Q3 para estar en el top-10, pero no es la mejor posición para este domingo, además desde la peor zona, la parte sucia”.

“Será difícil sumar puntos. No hay nada que podamos hacer, pero es preferible salir undécimo porque eso hace más factibles los puntos. Parece que está más sucia según las prácticas de salida que hemos hecho después de cada entrenamiento. Pero aún quedan carreras este fin de semana de la Porsche y la F1 Academy y puede que mejore un poco”, ha analizado Alonso con evidente disgusto. “Hay mucha diferencia aquí y seguramente perdamos posiciones en la salida”, ha advertido.

“Ahora toca sufrir un poco. Y en otros circuitos será peor, seremos los últimos, como en Las Vegas”, ha zanjado.

No han pasado desapercibidas las imágenes de televisión en las que Fernando golpeaba su casco con furia justo al final de la sesión en Marina Bay. Por radio, ha calificado su actuación de “desastrosa” y “horrible”.