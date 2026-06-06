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Fórmula 1

Fred Vasseur, 'jefazo' de Ferrari, hospitalizado en pleno GP de Mónaco

El 'team principal' de la escudería de Maranello se ausentará este sábado tras someterse a pruebas médicas y quedar en observación

04 June 2026, Monaco, Monte Carlo: Ferrari team principal Fred Vasseur (arrives at the Circuit de Monaco, Monte Carlo ahead of the Formula Pne Grand Prix of Monaco. Photo: David Davies/PA Wire/dpa 04/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

04 June 2026, Monaco, Monte Carlo: Ferrari team principal Fred Vasseur (arrives at the Circuit de Monaco, Monte Carlo ahead of the Formula Pne Grand Prix of Monaco. Photo: David Davies/PA Wire/dpa 04/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

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Queralt Uceda

Queralt Uceda

Noticia de última hora desde Montecarlo. Ferrari anunció, en plena disputa del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, que su 'team principal' Fred Vasseur se ausentará del box de la Scudería por causas médicas. Por el momento, se desconoce si será así para el resto del fin de semana o podrá dar apoyo a los de Maranello para la carrera del domingo en el Principado.

Poca es la información a estas horas sobre lo que le sucede en realidad a uno de los rostros más reconocidos del 'paddock' de Fórmula 1. Según apunta el equipo a través de un comunicado compartido en redes sociales, el francés se realizó unas pruebas médicas que terminaron desenvocando en la descisión de mantenerlo en observación.

Fred Vasseur, team principal de Ferrari

Fred Vasseur, team principal de Ferrari / Scuderia Ferrari

Un mazazo para la Scudería, que durante la jornada del viernes fue la más sólida, colocando a sus dos pilotos en las dos primera plazas. Lewis Hamilton cerró el primer día con el mejor registro (1.13.026), diendo una décima más rápido que Charles Leclerc.

Un buen inicio para el equipo italiano, que buscará repetir resultado este sábado en un circuito en el que la clasificación es más improtante que la carrera. Y es que salir en las primeras plazas es prácticamente esencial en un trazado de callejones estrechos y curvas cerradas en el que adelantar en carrera es prácticamente impsoible.

El comunicado de Ferrari

"Fred Vasseur no estará presente hoy en el circuito", comenzaba diciendo el comunicado. "Tras someterse a una serie de pruebas médicas, Fred permanecerá en observación en un centro médico local. No se facilitará más información médica al respecto", apuntaban.

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Por otro lado, desde el equipo italiano le desean una pronta recuperación y apuntan que "esperamos verle de vuelta en la pista muy pronto".

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