Franco Colapinto: "No estoy realmente preocupado, confía en mí"

El debut de Franco Colapinto junto a Alpine se ha presentado especialmente complicado, al igual que el Gran Premio de Austria. Aunque hubo en carrera cuatro abandonos por delante del piloto argentino, volvió a quedarse fuera de la zona de puntos, tal y como ha sucedido en el resto de carreras de la temporada. Tras completar las once primeras rondas, Franco Colapinto y Jack Doohan son los únicos pilotos de la parrilla que no han conseguido sumar puntos a su marcador.

La confianza de Colapinto

Aunque los resultados no acompañan a Colapinto, el argentino se mantiene tranquilo por el posible cambio de pilotos: "No, no estoy realmente preocupado. Creo que me ha brindado mucho apoyo y confía en mí" las palabras de Franco fueron recogidas por 'Caranddriver.com'. La clave se encuentra en Flavio Briatore, el italiano tiene en sus manos el control del equipo y cuenta con una gran reputación para fichar a nuevos talentos.

El caos en Austria

El argentino sufrió un toque con Yuki Tsonuda y estuvo cerca de sufrir daños en su monoplaza. El error cometido por el japonés le costó una sanción de 10 segundos impuestos por la FIA: "Me pidió perdón, así que todo bien, pero una pena porque se dañó todo el alerón delantero y el suelo" añadió.

El final de la clasificación

Alpine se encuentra en la cola de la clasificación, por detrás de Sauber y Haas. Ambos equipos han conseguido dar un paso adelante respecto la pasada temporada, excepto Alpine. El equipo francés acumula únicamente 11 puntos conseguidos por Pierre Gasly. "Siento que el coche ha sido un poco complicado de manejar para mí en este momento" explicó.

"No es muy consistente. Es rápido, pero no me dio la confianza que necesitaba para empujar en las curvas rápidas. Fue un fin de semana difícil. En general creo que dimos algunos pasos hacia adelante, pero sentí que algo no terminó de encajar" concluyó el piloto argentino. El argentino podrá subirse otra vez al monoplaza este fin de semana para disputar el duodécimo Gran Premio de la temporada. En esta ocasión lo harán en el trazado de Silverstone, a la espera de mejoras de Alpine.