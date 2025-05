Franco Colapinto: "Tengo una meta: ser el número uno en la parrilla"

Los rumores sobre el regreso de Colapinto a la competición se han confirmado. Alpine anunció al piloto argentino como su nuevo piloto del A525 para sustituir a Jack Doohan. El nuevo contrato para Franco será únicamente de 5 carreras. A partir del GP celebrado en Silverstone, se decidirá qué piloto conservará la plaza.

Tras el anuncio, Colapinto hizo público un vídeo en su perfil de Instagram exponiendo sus emociones y los objetivos para esta nueva oportunidad en Fórmula 1 como piloto titular. "Tengo una meta: ser el número uno en la parrilla, hacer que mi equipo se sienta orgulloso de mí. Mil pensamientos corren por mi mente: la necesidad de ganar, de no aflojar, de seguir intentándolo. Tengo una meta: demostrar que nací para correr, para ganar, para esto. Tengo una meta: hacer que en toda la Argentina se sientan orgullosos y devolverles el sentimiento de victoria a todos".

El regreso de Colapinto

Colapinto deberá exprimir al máximo el rendimiento del monoplaza en Imola, Mónaco, Barcelona, Canadá y Austria si quiere mantenerse en la competición. Doohan contó con seis fines de semana para demostrar su nivel, pero de momento el equipo ha decidido bajarlo del coche. El intercambio entre ambos pilotos no desvinculan todavía al completo al australiano.

El nuevo piloto de Alpine deberá superar el mejor resultado de Doohan, en este caso es un 13º puesto en la carrera en el trazado chino. La última vez que Colapinto estuvo en la parrilla de la F1 lo hizo en Williams la pasada temporada. Franco perdió el puesto tras la salida de Carlos Sainz de Ferrari.

El trabajo junto a Williams

En su estancia en el equipo británico, el '43' sustituyó a Logan Sargeant y destacó a pesar de que las prestaciones del coche no eran las ideales. Parece ser que Colapinto no siente la presión: "Me mantuve fino, y estoy lo más listo posible de la mano del equipo de test y el simulador de Enstone. Haré lo máximo para alcanzar la velocidad y poder encontrar los mejores resultados junto a Pierre para el equipo" aclaró tras el anuncio oficial del equipo.

El futuro de Alpine

Los cambios en el equipo vienen dados por las modificaciones que sufrirán a finales de 2026. Alpine dejará de estar respaldado por Renault para hacerlo por Mercedes. "Queremos evaluar de forma completa a nuestros pilotos para maximizar las opciones el año que viene" explicó Flavio Briatore, nuevo jefe del equipo. "Las carreras nos darán la oportunidad de probar algo diferente y evaluar todas nuestras opciones" añadió. Colapinto se estrenará esta temporada en el Gran Premio de la Emilia-Romagna, celebrado entre el 16 y el 18 de mayo.