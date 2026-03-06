Franco Colapinto destapa su persecución policial en bicicleta: “Les dije que perdón y que tenía que irme”

La campaña 2026 de Fórmula 1 ya ha echado a rodar y los 22 pilotos que componen la parrilla ya se enfrentaron este viernes a los primeros entrenamientos libres de la temporada. El foco está recayendo sobre el desastroso inicio de curso de Aston Martin, que está sufriendo severos problemas en su alianza con Honda como fabricante de su nuevo motor. En medio de todo este caos, ha habido momento para alguna que otra anécdota y no podía estar protagonizada por otra persona que no fuese Franco Colapinto.

El piloto de Alpine no empezó de la mejor manera el nuevo curso. Terminó la Práctica 1 del viernes en 16ª plaza, registrando un tiempo de 1:23.325, a 3.058 del mejor registro de Charles Leclerc. No fue mejor la segunda sesión, en la que terminó en 18ª posición con un tiempo de 1:22.619.

Franco Colapinto en el primer día de acción en pista en Albert Park (Australia) / AFP7

“No hemos tenido el mejor comienzo de fin de semana aquí en Melbourne, pero estoy seguro de que hoy hemos aprendido lo suficiente para mejorar el rendimiento de cara a mañana”, reconoció Franco en unas declaraciones con Cadena 3.

Un encontronazo policial

Pese al desastroso inicio de curso, el piloto argentino protagonizó un divertido momento durante una charla con ESPN. Y es que, tal y como reveló, este invierno ha sido un tanto 'movidito' para él tras protagonizar un encontronazo con la Policía. "La primera multa que pagué, no fue en coche, fue en bicicleta", comenzaba explicando el compañero de equipo de Pierre Gasly.

Tal y como reveló, se encontraba en Francia, entrando a Mónaco, cuando se encontró con un cordón policial. "Había un policía cortando el tránsito por un puente, y yo tenía que pasar por el túnel. Estaba cortado. Yo le esquivé y me empezó a gritar en francés y yo no lo entendía", revelaba el piloto de Alpine.

Al parecer, el argentino aceleró y dejó atrás al agente. "Me fui y me empezó a perseguir, terminé el túnel y había seis policías cortando el tráfico, gritándome y yo no entendía nada", decía, sin poder contener la risa. "Les dije que perdón y que tenía que irme", terminaba diciendo.