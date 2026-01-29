Franco Colapinto, 22 años, explica su cambio en la Fórmula 1: "Es un mundo duro"

Ser piloto de Fórmula 1 es una profesión de riesgo. En pista, sobre todo, pero también fuera de ella; la presión por cumplir con las expectativas o saber que debes llevar en tus manos la ejecución final del trabajo de todo un grupo de personas no son factores que afecten poco cuando uno se pone al volante de un monoplaza a casi 370 km/h. Eso es algo que Franco Colapinto entendió desde el primer día que se subió a un coche de Fórmula 1.

A base de palos, porque no ha sido fácil, pero el argentino se ha ganado un hueco en la categoría reina. Empezó en Williams dando muestras de su potencial, terminó en Alpine como piloto reserva y terminó cogiendo el asiento de Doohan cuando los resultados no acompañaron al australiano. Con Briatore como principal valedor, el pilarense se asentó en la escudería francesa, que abandonó por completo el proyecto de 2025 para centrarse en el cambio de regulación para 2026. Los resultados, según apuntan, están por llegar.

Franco Colapinto y Flavio Briatore oficializaron su acuerdo para 2026 / Alpine F1

SPORT pudo estar presente con otros medios en la presentación de Alpine en Barcelona, donde Colapinto compartió sus impresiones antes del inicio de la temporada. "Es una era nueva, un auto completamente diferente al del año pasado... así que empiezas el año con muchas ganas, con mucha motivación, con esa incógnita que también te da ganas de saber y aprender más", apuntó.

Colapinto destacó el trabajo de Alpine durante estos meses: "Es un equipo que trabajó mucho. Son más de mil personas en la fábrica laburando día y noche para poner un auto en pista", continuó. Mucho esfuerzo, mucha disciplina y esa pasión que tiene el equipo creo que nos va a hacer llegar a grandes cosas. Ojalá que sea una temporada buena. Estamos trabajando mucho para que así sea y veremos qué pasa cuando arranque el auto de verdad".

Si algo tiene claro el pilarense es sus expectativas para esta temporada, la primera que empezará con un equipo desde un inicio: "Quiero tener un buen año", explicó. "Estamos muy enfocados en nosotros mismos, porque es muy difícil saber dónde van a estar los demás equipos. Tenemos muy poca información del resto", continuó. "Nosotros tenemos que mejorar lo nuestro, que es lo más importante, y después veremos dónde estamos cuando arranque la temporada".

A pesar de empezar el año como piloto oficial, la presión sigue siendo igual o mayor para el argentino, siempre mirado con lupa por sus detractores. En la recámara está Paul Aron, tercer piloto del equipo, aunque Colapinto no siente que su presencia sea perjudicial: "Los terceros pilotos están para ayudar al equipo, sobre todo en una temporada con autos nuevos. Están muchas horas en el simulador cuando nosotros tenemos pocas vueltas en pista, y su rol es muy importante", señaló.

Por último, el pilarense respondió a la pregunta de SPORT sobre qué ha notado que ha cambiado desde que llegó a la Fórmula 1: "Cambié mucho. Maduras, te vuelves más profesional como deportista y como persona. Es un mundo duro y creces muy de golpe. Cumplí el sueño que tenía de chico, que era manejar en Fórmula 1. Estoy contento, pero siempre queremos más. Vamos por más". Una mentalidad ganadora para un piloto que se enfrenta a una temporada decisiva para su futuro en el Gran Circo.