Francisco Tarín, ingeniero español de Honda Racing: "Tenemos mucho trabajo por delante pero también la motivación de mejorar las cosas"

Desde el curso pasado, el garaje de Aston Martin tiene un nuevo componente español, el joven ingeniero Francisco Tarín, que trabaja en el proyecto de Honda para la escudería de Lawrence Stroll.

Tarín cambió Red Bull por Honda para ejercer de ingeniero senior de ERS de Aston Martin y recientemente ha hablado de su experiencia en el 'Gran Circo' en una entrevista para el 'Confidencial'. El madrileño recuerda en la charla que su interés por la F1 empezó a forjarse ya en la infancia pero se consolidó especialmente con la llegada de Fernando Alonso. "Mis primeros recuerdos fueron las batallas de Hakkinen y Schumacher, apoyar en la medida de lo posible a De la Rosa y Gené, y jugar a losvideojuegos de F1 de la época. Pero creo que, como a tantos otros compañerosahora en el paddock, la clave para decidir que queríamos dedicarnos a esto fueron los éxitos de Fernando", explica.

Fernando Alonso celebra una victoria / EFE

Una vez tomada la decisión, para el ingeniero tuvo claro los pasos a seguir. "En su momento, decidí que quería llegar a Fórmula 1 y los pasos que tomé fueron en esa dirección. Estudié Ingeniería Industrial (Mecánica), porque me parecía lo más versátil, y dediqué varios años echando muchas horas en proyectos como Fórmula Student", comenta.

Una experiencia que, combinada con un Erasmus en Turín, le llevó hasta Honda en 2017. "Allí estuve hasta que pasamos a formar parte de RBPT (Red Bull PowerTechnologies) en 2022. Siempre me había sentido bien trabajando en Honda, así que no me lo pensé y decidí volver a finales de 2025, cuando surgió la oportunidad", apunta en esta entrevista en la que los temas de actualidad de Honda, teniendo en cuenta las circunstancias actuales, quedaron apartados.

Roles definidos

En su llegada a la F1, recuerda que lo "que más me costó fue aceptar tener un rol más junior y con tareas más repetitivas y simples", después de varios años realizando tareas con mayor responsabilidad. La Fórmula 1 es la élite del motorsport, pero también los equipos son más grandes y las tareas están más definidas, con lo que, si uno llega joven y con expectativas altas, es normal que lecueste arrancar", explica.

Respecto a su nueva etapa en Honda, argumentó que "es un nuevo reto y sabemos que tenemos mucho trabajo por delante, pero como equipo, también tenemos la motivación de mejorar las cosas lo más pronto posible".

Tarín, junto a Shintaro Orihara, Director General de Pista e Ingeniero Jefe de Honda Racing / Honda F1

"Estuve trabajando en ERS (Energy Recovery System) y baterías durante 5 años, desde 2017 a 2022, principalmente en fábrica. Después trabajé en pista, en un rol diferente, gestionando toda la unidad de potencia, hasta que regresé de nuevo a Honda a finales del año pasado. Creo que esta doble experiencia de lo que se necesita en fábrica y cómo trabajar en un circuito, me está ayudando a aportar mi granito de arena como ingeniero de ERS en pista", comentó un Tarín satisfecho de ·haber vuelto a Honda y a vivir decerca la cultura japonesa, tanto por el gran reto profesional que supone el nuevo proyecto, como por la calidad humana de los miembros del equipo".

Lance Stroll y Fernando Alonso en Suzuka / Europa Press

Trabajo con dos grandes estrellas

Por otro lado, con Honda Tarín ha podido trabajar de cerca con Fernando Alonso. "Decidí dedicarme a esto gracias a él, por lo que es un orgullo compartir equipo y trabajar juntos en pista", reconoce.

"He tenido la gran suerte de compartir equipo con dos talentos generacionales como Fernando y Max (Verstappen), y siempre da una motivación extra saber cómo sienten el coche y lo que son capaces de hacer con él", asegura en la entrevista.