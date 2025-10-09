"El fracaso no es una opción" para Aston Martin en 2026

Enrico Cardile , nuevo Director Técnico de Aston Martin, completa el ‘puzzle’ de una estructura deportiva de auténtico lujo, encabezada por Andy Cowell y el ‘mago’ Adrian Newey. Con ellos, Lawrence Stroll se ha asegurado contar con tres ingenieros top al servicio del proyecto más ambicioso de la Fórmula 1 en vistas a la nueva era de la F1, a partir de 2026.

El italiano llega procedente de Ferrari. Cowell fue responsable de motores Mercedes en la era híbrida, cuando encadenaron ocho títulos. Y Newey dejó en lo más alto a Red Bull para embarcarse en una nueva aventura junto a Fernando Alonso. Para todos ellos no existe ninguna duda de las posibilidades de éxito. Tienen las herramientas -nuevo túnel de viento, simulador y una gran fábrica en Silverstone-, pero, sobre todo, muchas ganas de hacer historia.

“El fracaso no es una opción” asegura Cardile ya con los colores de Aston Martin. El toscano, en una entrevista publicada en la página web oficial del equipo británico, pone muy alto el listón: "No sé si seremos competitivos en la primera, segunda o séptima carrera, pero confiamos en que todo saldrá bien. Acertaremos el año que viene. Lo haremos bien. Tenemos todo lo necesario para hacer un gran trabajo", advierte.

Un nuevo ciclo y máxima incertidubre

“Tengo ganas de ver no solo nuestro coche de 2026, sino también los otros diez, de ver el rendimiento de todos, saber si estamos en una buena posición y debemos seguir empujando para mantener la ventaja o si necesitamos empujar para alcanzar a equipos más rápidos. Será un desafío emocionante”, confiesa.

El cambio drástico en el reglamento del próximo año supone sin duda una oportunidad para que cambie la actual jerarquía en la parrilla y Cardile confía en que Aston Martin, que tendrá en exclusiva motores Honda, pueda dar un salto cualitativo para aspirar al máximo.

“Ahora mismo hay incertidumbre para todos. No sabemos dónde estaremos; nada de lo que hagamos ahora será suficiente. No podemos conformarnos con los buenos resultados de una sesión en el túnel de viento o un ejercicio de reducción de peso exitoso, porque no tenemos un punto de referencia. Esto ocurre especialmente al comienzo de un nuevo ciclo. En las últimas temporadas, todos han podido ver sus carencias y saber qué necesitan lograr para mejorar su posición. Todo está en el aire”, opina el italiano.

“El concepto aerodinámico será completamente nuevo; la reducción del peso mínimo será un desafío enorme para todos. Habrá una nueva unidad de potencia, un nuevo combustible. Hay muchas variables en juego, lo que hace muy difícil predecir dónde estará cada uno. Pero nosotros tenemos objetivos claros sobre lo que queremos lograr, y estamos empujando muy fuerte. Es una tarea interesante. Consiste en entender dónde arriesgar: hay líneas de desarrollo que quizás no den resultados inmediatos, pero que pueden ayudarnos a alcanzar metas más ambiciosas ", analiza.

La próxima temporada también será clave para el futuro de Fernando Alonso. A sus 44 años, el piloto asturiano no tiene demasiado margen. Pero Cardile mirá más allá en el horizonte: "Vale la pena destacar que este no es un proyecto que termine cuando se lance el coche el año que viene. Por supuesto, queremos tener un coche rápido al inicio de 2026 e intentamos aprovechar el tiempo que nos queda para explotar lo aprendido, pero al mismo tiempo tenemos un proyecto a largo plazo: estamos trabajando en la organización, mejorando nuestras herramientas, nuestros procesos y la forma en que colaboramos. En una palabra, estamos trabajando en la cultura del equipo", subraya.