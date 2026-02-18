La foto de familia de la Fórmula 1 2026

Como cada año la Fórmula 1 ya tiene su foto de grupo para la temporada 2026. Los pilotos que integran la parrilla del campeonato que arranca el 8 de marzo en Australia posaron en la tradicional imágen de familia y a diferencia de otras ocasiones, no lo hicieron en la recta de meta del circuito internacional de Bahrein, sino en una sala cubierta del mismo trazado.

La sesión tuvo lugar durante la primera semana de test en Sakhir y dejó algunas anécdotas, como las bromas de Lewis Hamilton y Carlos Sainz, tal como se aprecia en el 'making-off' que ha difundido hoy la F1 en sus redes sociales.

Por primera vez desde 2016, cuando estaba en el 'gran circo' el desaparecido equipo Manor, la parrilla de 2026 vuelve a tener 22 pilotos, después de la llegada de Cadillac, la segunda escuadra estadounidense junto a Haas.

Fernando Alonso, de 44 años, afronta su 23ª temporada en F1 y es el piloto más veterano en la parrilla, seguido de Lewis Hamilton, de 41. El más jóven es el británico Arvid Lindblad, que se estrena este año en la F1 con Racing Bulls a sus 18 años, seguido del italiano Kimi Antonelli, que ha cumplido 19.

También es habitual hacer otra de grupo en la última carrera de la temporada, para despedir el año, pero antes de eso nos esperan 24 grandes premios y muchas emociones en un año especialmente importante para la F1, que afronta uno de los mayores cambio de reglamento de los últimos tiempos.