Fornaroli hace vibrar a los tifosi en Monza y gana en F2, con Pepe Martí noveno

El líder de la Fórmula 2, Leonardo Fornaroli, ha impuesto su ley en la primera carrera del fin de semana, con parrilla invertida, y ha hecho sonar el himno italiano en Monza. Arvid Lindblad y Joshua Duerksen completaron el podio este sábado, con Pepe Martí remontando para concluir noveno.

El poleman Dino Beganovic ha conservado su ventaja en la salida, aitada por el toque entre Alex Dunne y Kush Maini, que ha dejado fuera de combate al piloto indio. Tras el periodo de safety car, la carrera al sprint se relanzó en la vuelta 5, y Fornaroli se pasó de frenada en la curva 1 y se fue largo en su persecución a Beganovic.

Consiguió su objetivo al final de la recta de meta en la vuelta 8 de 21 y un giro después Beganovic también cedió ante Lindblad. Mientras tanto, Pepe Martí continuaba con su particular remontada y en la vuelta 12 ascendía a la novena posición tras un gran adelantamiento a Jak Crawford.

Fornaroli y Lindblad pelearon por la victoria hasta los últimos instantes, pero fue el italiano quien consiguió mantenerse en cabeza para ganar ante su público en Monza la carrera al sprint. Beganovic perdió el tercer puesto por una sanción de 10 segundos que dejó a Druksen en el podio, con Verschoor cuarto al final.

GP de Italia (F2). Carrera 1:

1. Leonardo Fornaroli (Invicta) 35:26.925

2. Arvid Lindblad (Campos) a 1.662

3. Joshua Duerksen (AIX) a 11.067

4. Richard Verschoor (MP) a 12.524

5. Roman Stanek (Invicta) a 13.088

6. Dino Beganovic (Hitech) a 13.700

7. Gabriele Minì (PREMA) a 17.535

8. Luke Browning (Hitech) a 17.951

9. Pepe Martí (Campos) a 18.233

10. Sebastián Montoya (PREMA) a 19.801