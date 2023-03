Formula Equal, apuesta por la igualdad de género para la F1

El proyecto aspira a la paridad entre hombres y mujeres en la plantilla del equipo El impulsor del equipo, Craig Pollock, espera poder tener también a una mujer piloto al frente

La Fórmula Uno se prepara para una nueva era que dará comienzo a partir de la temporada 2026. Nuevas unidades de potencia, nuevas normativas y más equipos en pro de un espectáculo aún mayor que el actual.

Si el equipo Andretti, de la mano de Cadillac, fue el primero en poner sobre la mesa su interés por formar parte de la parrilla, ya hay nuevos competidores que llegan para subir un poco más la puja. Es el caso del Formula Equal, un proyecto basado en al igualdad de género y que apuesta por la paridad entre hombres y mujeres en sus filas.

"Esto ha estado ocurriendo durante casi cuatro años, la construcción de un nuevo equipo de Fórmula 1, pero teniendo en cuenta nuestra ambición de brindar y crear oportunidades y caminos para que las mujeres lleguen al nivel más alto dentro del automovilismo", explicó para la 'CNN' Craig Pollock, fundador de British American Racing (BAR) e impulsor del proyecto.

"El concepto y la idea era tratar de construir un equipo de Fórmula 1 que sea 50% masculino, 50% femenino, lo cual es extremadamente difícil de hacer si tienes un equipo de Fórmula 1 existente. Esto es mucho más fácil con una hoja limpia", añadió el empresario británico.

Disfruta de toda la temporada de Fórmula 1. DAZN, Bienvenidos a la mejor parte.

La ambición no se queda solo en la plantilla, si no que Pollock apuesta también porque uno de sus dos pilotos sea una mujer. "Creo que sería fantástico, pero la realidad es que para poder subirte a un Fórmula 1, debes tener una cierta cantidad de puntos en tu superlicencia. No puedo poner mi mano en mi corazón y decir que sí, pero lo estamos vigilando muy de cerca. Solo espero para las mujeres que este sea el caso", advirtió. "No se trata solo de que las mujeres conduzcan autos de Fórmula 1. Se Se trata de todo el equipo; queremos que llegue incluso al nivel de la junta si podemos hacer eso. Nos gustaría tener una Fórmula con igualdad de género", zanjó.