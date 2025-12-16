La Fórmula 1 volverá a Portugal en 2027

La Fórmula 1 volverá a Portugal. La máxima categoría del automovilismo mundial ha anunciado este martes un acuerdo bianual con el gobierno portugués, Turismo de Portugal y la promotora Parkalgar, Parques Tecnológicos e Deportivos, para que el Autódromo Internacional do Algarve, más conocido como Portimão, tenga Gran Premio de F1 en 2027 y 2028.

La última vez que los bólidos de F1 corrieron el Portugal fue en 2021 tras hacerlo también en 2020, en un GP que fue clave para la vuelta a la normalidad tras la pandemia Covid-19.

"Estoy encantado de ver el regreso de Portimão al calendario de la Fórmula 1 y de que este deporte siga despertando la pasión de nuestra increíble afición portuguesa. El circuito ofrece emoción en la pista desde la primera curva hasta la bandera a cuadros, y su energía levanta a los aficionados de sus asientos", dijo tras el anuncio Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1. "Tengo ganas de volver a trabajar juntos para asegurarnos que Portimão vuelva al calendario con fuerza".

Por su parte, Manuel Castro Almeida, ministro de Economía y Cohesión Territorial de Portugal, comentó que "Portugal vuelve a estar en el mapa de la Fórmula 1. El Gran Premio de Portugal de F1 tendrá un impacto directo en la actividad económica, generando oportunidades en toda la cadena económica (desde el turismo hasta el comercio y los servicios hasta las pymes), proyectando al país como un destino competitivo y fiable (...) Este evento, además de ser una fuente de prestigio para nuestro país, mejorará la imagen de Portugal en el mundo".

Finalmente, Jaime Costa, presidente y director ejecutivo del Autódromo Internacional do Algarve, dijo: "Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a la Fórmula 1 en Portugal y al Autódromo Internacional do Algarve. El Gran Premio de Portugal mostrará la excelencia de nuestro circuito y la pasión de nuestros aficionados, lo que supondrá un gran impulso para nuestro turismo, nuestra región y nuestra comunidad".

"El singular trazado de Portimão, con su peculiar diseño de 'montaña rusa', desafiará a los mejores pilotos del mundo y creará un espectáculo que encantará a los aficionados", añadía.

La historia de Portugal en la F1 se remonta al año 1957, cuando hospedó su primer GP en Oporto. Además, ha albergado Grendes Premios en Monsanto y Estoril con campeones como Stirling Moss, Alain Prost, Nigel Mansell o Ayrton Senna, que ganó el primer GP de su carrera en Estoril en 1985.

Además, en Portimão, Lewis Hamilton, el único piloto en ganar en este circuito, superó el récord de 91 victorias de Michael Schumacher con su victoria en 2021.