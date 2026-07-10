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FÓRMULA 1

La Fórmula 1 planea una presentación conjunta anual, rotando ciudades

Tras el éxito del F1 75º Aniversario en el London Arena, Milán podría acoger la próxima presentación conjunta de la temporada de F1 en febrero de 2027 y el evento pasaría a ser anual, en diferentes escenarios

La presentación de Londres hace dos años, por el 75º aniversario

La presentación de Londres hace dos años, por el 75º aniversario / @F1

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

La Fórmula 1 trabaja en un ambicioso proyecto para repetir, en febrero de 2027, la presentación conjunta de los equipos en Milán, recuperando el formato del F1 75 que se celebró con notable éxito en el London Arena hace dos años para conmemorar el aniversario del campeonato. Además, la intención es convertir el evento en una cita anual, rotando de ciudad en cada edición.

Liberty Media, propietaria de los derechos de la F1, sigue dando pasos encaminados a potenciar el espectáculo, especialmente fuera de la pista. Y el espectacular show que reunió a todos los pilotos y monoplazas de la parrilla en 2025 encaja a la perfección con la filosofía de la compañía estadounidense, que se ha propuesto recuperar este evento.

En 2026, con la entrada en vigor de un nuevo reglamento y los equipos apurando hasta el final para tener listos sus coches en pretemporada, la idea de repetir el F1 75 de Londres quedó descartada y varios equipos optaron por presentaciones individuales muy austeras, mostrando sus nuevos monoplazas en vídeos breves. Solo algunas escuderías, como Audi, Alpine, Red Bull o Racing Bulls, convocaron a la prensa para descubrir sus coches con cierta pompa.

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Fuentes cercanas a la F1 admiten que estudian volver al evento conjunto y al parecer, la primera ciudad elegida sería Milán, que se convertiría así en la capital de la Fórmula 1 en el mes de febrero del próximo año, aunque no hay una confirmación oficial todavía.

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