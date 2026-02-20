La Fórmula 1 planea un cambio radical: nuevo formato y más sprints

El circuito de Bahréin acoge este viernes la última jornada de test de pretemporada de Fórmula 1 antes del inicio del campeonato, programado para el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Albert Park (Australia). En medio de todo este contexto y de la gran expectación que genera la presencia de los monoplazas en pista, especialmente en el inicio de la 'nueva era' del cambio de reglamento, ha salido a la luz la noticia de que el campeonato estaría planeando un cambio radical en el formato de fin de semana, además de añadir más carreras al Sprint a lo largo del curso.

El formato 'sprint' aterrizó en 'El Gran Circo' en 2021, como idea del campeonato a darle algo más de emoción al fin de semana y motivar a los espectadores a seguir un gran premio ya desde la jornada del viernes, con la clasificación para la carrera corta del fin de semana. Para este curso 2026, son seis las citas del calendario que contarán con este tipo de carrera: China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur.

Hasta 12 sprints

Un número que ahora la FIA se planteraría ampliar hasta a doce carreras, debido a la gran repercusión mediática y el reclamo que suponen, pese a que los pilotos hayan expresasdo en varias ocasiones lo agotados que terminan tras un GP. "La razón por la que empezamos a debatir sobre el número de sprints, y quizá algún formato diferente, es por los comentarios que recibimos de los aficionados y los promotores, que quieren ver acción real durante los tres días del gran premio, de modo que ya el viernes la gente quiere ver algo deportivo [competitivo], ya sea la clasificación o cualquier otra cosa", dijo Stefano Domenicali, CEO del mundial, durante el desempeño de los test de pretemporada en Bahréin.

Pero no serían los únicos cambios que estaría contemplando Liberty Media, empresa que goza de los derechos comerciales de la caravana mundialista. "Incluso si no se trata de un fin de semana al sprint, hay una tendencia a [querer tener] algo diferente. Estamos pensando en que cada día que estamos en la pista sea relevante y, por supuesto, proteger el tiempo necesario para que los novatos tengan tiempo de correr", dijo Domenicali, que confesó que el formato de los viernes podría ser un punto a revisar y expresó que "en breve presentaremos algo concreto". Y es que reducir las sesiones de libres podría ser un problema para aquellos 'novatos', por lo que se está estudiando cambiar el formato pero tratando de perjudicar lo menos posible la preparación de los pilotos.

Los viernes, más atractivos

El jefe de 'El Gran Circo' también abordó la posibilidad de extender el calendario de F1, que actualmente consta de 24 citas. En los últimos tiempos se ha planteado la idea de que se corra en otras partes del mundo, como Ruanda, Tailandia y Corea del Sur. "Diría que estas cosas pueden suceder a partir de 2029, porque tenemos otras expiraciones de contratos, por lo que la situación está en evolución", dijo en unas declarciones recogidas por 'Motorsport'.