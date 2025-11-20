La Fórmula 1 mira al cielo: frío, lluvia y una pista imprevisible en Las Vegas

La previa del fin de semana en Las Vegas ha estado marcada por las lluvias torrenciales que han azotado la 'ciudad del pecado' a lo largo de la última semana. Varias calles de la capital del estado de Nevada quedaron totalmente intransitables y las imágenes de los casinos inundados no hicieron más que hacer saltar las alarmas de cara a la celebración del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. El trazado, que recorre las calles de la ciudad estadounidense y gran parte del icónico 'Strip', no quedó afectado, pero los pilotos han mostrado su preocupación por las condiciones de la pista.

Pese a que el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta de inundaciones el pasado martes por la noche, se espera que el fin de semana se pueda desarrollar con total normalidad, aunque sí se preevé lluvia para la jornda de entrenamientos del jueves (viernes en España), algo que preocupa a los pilotos, puesto que no hay antecedentes de pista mojada en las dos anteriores ediciones que se han disputado en la 'ciudad del pecado'.

Preocupa especialmente por las condiciones de pista. Las Vegas se encuentra en mitad del desierto, algo que provoca que para la hora de salida de boxes, bajo las luces nocturnas del icónico 'Strip', caigan mucho las temperaturas. Como consecuencia, el trazado se convierte en una auténtica pista de hielo. La suma de este factor, convinada con la lluvia, preocupa a los pilotos de la parrilla.

"Ningún piloto ha pilotado aquí todavía [en mojado], así que creo que será interesante ver quién se adapta rápidamente a esas condiciones", dijo Yuki Tsunoda, en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'. "Además, en estas condiciones tan frías con intermedios, las mantas [de los neumáticos] no están tan calientes como antes, así que creo que será muy complicado incluso generar temperatura", dijo el piloto japonés.

"astante desagradable"

También se pronunció al respecto Lando Norris, líder del campeonato por 24 puntos sobre Oscar Piastri. "Creo que será una pista increíblemente difícil con lluvia, sí, bastante desagradable, creo", explicó. "Va a ser un desafío demencial. Obviamente no hay mucho margen para el error, es bastante complicado y bastante rápido para ser un circuito urbano", expresaba.

El piloto de McLaren apuntó que la pintura se convierte en una auténtica trampa. "Tienes las líneas blancas, toda la pintura, que es horrible a veces cuando estás en el coche. Será un reto bastante loco si sigue mojado, especialmente si no se seca muy rápido debido a la temperatura. Así que estoy emocionado por ambas cosas, pero prefiero que esté seco", apuntó Lando.

Por otro lado, Hamilton señaló el trazado como "el más resbaladizo" del calendario. Se espera que la temperatura caiga hasta los 10ºC, por lo que habrá que esperar para saber hasta qué punto afecta en el pilotaje de la parrilla. Se trata de un fin de semana crucial en la batalla por el título, puesto que es la atepenúltima cita de un mundial que todavía está al rojo vivo.