La Fórmula 1 impulsa el programa educativo global 'Learning Sectors', en colaboración con el British Council

Tras un año piloto de gran éxito, en el que se llegó a más de 150 000 jóvenes del Reino Unido, la India, Brasil y Sudáfrica, la Fórmula 1 ha decidido ampliar su colaboración con el British Council por dos años más para impartir el programa educativo inspirado en la F1 'Learning Sectors'.

La iniciativa llegará ahora a los países anfitriones de la F1: China, España y México, y está previsto que involucre a cerca de 250.000 estudiantes de más de 1.000 escuelas a lo largo del programa.

Lanzado en enero de 2025, 'Learning Sectors' tiene como objetivo llevar el mundo de la Fórmula 1 directamente al aula, despertando el interés de los jóvenes de todo el mundo por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), al tiempo que se desarrollan habilidades fundamentales de comunicación y presentación.

Como parte del programa ampliado, 'Learning Sectors' introducirá un nuevo módulo y materiales didácticos inspirados en las capacidades de producción y retransmisión de primer nivel de la Fórmula 1. Estos se integrarán en el plan de estudios para reforzar las habilidades de presentación y comunicación de los estudiantes y fomentar una mayor participación en las carreras relacionadas con los medios de comunicación, además de las STEM, especialmente entre las chicas y los jóvenes de grupos infrarrepresentados.

Experiencias previas

En 2025, colegios de la India, Sudáfrica y el Reino Unido colaboraron en proyectos STEM transfronterizos inspirados en la F1, mientras que los alumnos de Brasil completaron un desafío de programación para desarrollar sus habilidades científicas y tecnológicas. Los alumnos se sumergieron en el mundo de la F1 a lo largo del año, explorando la variedad de carreras profesionales que ofrece este deporte.

El evento online 'Learning Sectors Live' conectó a los alumnos directamente con profesionales de la Fórmula 1, y los ganadores del concurso obtuvieron acceso entre bastidores al GP de Gran Bretaña de F1 2025. Otros momentos destacados incluyeron una visita al paddock y a los boxes de los equipos en el GP de Brasil, donde los estudiantes conocieron al piloto de Audi y héroe local Gabriel Bortoleto; un encuentro con el viceprimer ministro del Reino Unido, David Lammy, en la India; y una celebración fuera de la pista en Sudáfrica.

Bortoleto, en la temporada pasada / OLIVIER MATTHYS / EFE

'Learning Sectors' forma parte del compromiso más amplio de la Fórmula 1 de inspirar a la próxima generación a través de programas educativos globales que ofrecen tanto aprendizaje en el aula como oportunidades prácticas en el deporte y sus industrias relacionadas. Otras iniciativas incluyen:

• La Beca de Ingeniería de Fórmula 1: una beca totalmente financiada que cubre los gastos de matrícula y manutención de los estudiantes pertenecientes a grupos infrarrepresentados a lo largo de sus estudios de grado o posgrado. Desde 2021, ha prestado apoyo a 50 estudiantes.

• STEM Racing: la competición mundial de STEM patrocinada por la Fórmula 1 que reta a estudiantes de entre nueve y diecinueve años a diseñar y competir con coches de F1 en miniatura utilizando tecnología profesional de diseño 3D. En 2025, llegó a 119 125 estudiantes de 8569 colegios, y más de 600 asistieron a la final del campeonato en Singapur.

• STEM Challenge Days: la Fórmula 1 apoya la participación en STEM en los colegios del Reino Unido a través de los STEM Challenge Days, organizados por The Smallpeice Trust, que ofrecen a los estudiantes experiencia práctica en ingeniería mediante divertidas actividades técnicas y de trabajo en equipo. Desde 2023, estas jornadas han llegado a más de 1.500 estudiantes.

• Mission 44: en colaboración con la organización benéfica de Sir Lewis Hamilton, la F1 ha ayudado a Mission 44 a llegar a más de 350 jóvenes a través de actividades en los Grandes Premios desde 2023.

• Inversión en la juventud y las primeras etapas profesionales: utilizando el Centro de Medios y Tecnología de Biggin Hill para ofrecer experiencias de aprendizaje del mundo real que doten a los estudiantes locales de entornos desfavorecidos de habilidades prácticas para la industria de los medios de comunicación.

• The Next Grand Prix: un taller de un día de duración con la Social Mobility Business Partnership en el que los estudiantes trabajan en equipos desempeñando diversas funciones empresariales para desarrollar y presentar una propuesta ficticia para un nuevo Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula 1, afirmó que "inspirar a la próxima generación es la esencia de nuestro deporte. Los jóvenes son los futuros innovadores, ingenieros, mecánicos y narradores, y fomentar su desarrollo es una de nuestras responsabilidades más importantes". El italiano afirmó que "estamos orgullosos de seguir apoyando a 'Learning Sectors', un programa que ya está teniendo un gran impacto en las aulas de todo el mundo y que prevé llegar a casi 250 000 estudiantes en los próximos dos años".

"Ampliar las actividades para incluir experiencias inspiradas en nuestra operación de retransmisión de primer nivel abre aún más oportunidades para que los jóvenes exploren sus habilidades y desarrollen su potencial. Este programa refuerza nuestro compromiso de dejar un legado positivo, potenciar el talento y apoyar a las comunidades utilizando la Fórmula 1 para impulsar un cambio real", argumentó Domenicali en declaraciones difundidas por la F1.