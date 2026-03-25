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Fórmula 1

La Fórmula 1 impulsa el programa educativo global 'Learning Sectors', en colaboración con el British Council

La iniciativa llega a China, España y México y se prevé que involucre a cerca de 250.000 estudiantes de más de 1.000 escuelas

Se amplía el programa 'Learning Sectors'

Se amplía el programa 'Learning Sectors' / F1

Sport.es

Tras un año piloto de gran éxito, en el que se llegó a más de 150 000 jóvenes del Reino Unido, la India, Brasil y Sudáfrica, la Fórmula 1 ha decidido ampliar su colaboración con el British Council por dos años más para impartir el programa educativo inspirado en la F1 'Learning Sectors'.

La iniciativa llegará ahora a los países anfitriones de la F1: China, España y México, y está previsto que involucre a cerca de 250.000 estudiantes de más de 1.000 escuelas a lo largo del programa.

Lanzado en enero de 2025, 'Learning Sectors' tiene como objetivo llevar el mundo de la Fórmula 1 directamente al aula, despertando el interés de los jóvenes de todo el mundo por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), al tiempo que se desarrollan habilidades fundamentales de comunicación y presentación.

Como parte del programa ampliado, 'Learning Sectors' introducirá un nuevo módulo y materiales didácticos inspirados en las capacidades de producción y retransmisión de primer nivel de la Fórmula 1. Estos se integrarán en el plan de estudios para reforzar las habilidades de presentación y comunicación de los estudiantes y fomentar una mayor participación en las carreras relacionadas con los medios de comunicación, además de las STEM, especialmente entre las chicas y los jóvenes de grupos infrarrepresentados.

Experiencias previas

En 2025, colegios de la India, Sudáfrica y el Reino Unido colaboraron en proyectos STEM transfronterizos inspirados en la F1, mientras que los alumnos de Brasil completaron un desafío de programación para desarrollar sus habilidades científicas y tecnológicas. Los alumnos se sumergieron en el mundo de la F1 a lo largo del año, explorando la variedad de carreras profesionales que ofrece este deporte.

El evento online 'Learning Sectors Live' conectó a los alumnos directamente con profesionales de la Fórmula 1, y los ganadores del concurso obtuvieron acceso entre bastidores al GP de Gran Bretaña de F1 2025. Otros momentos destacados incluyeron una visita al paddock y a los boxes de los equipos en el GP de Brasil, donde los estudiantes conocieron al piloto de Audi y héroe local Gabriel Bortoleto; un encuentro con el viceprimer ministro del Reino Unido, David Lammy, en la India; y una celebración fuera de la pista en Sudáfrica.

FRANCORCHAMPS (Blegium), 27/07/2025.- Kick Sauber driver Gabriel Bortoleto of Brazil during the drivers' parade of the 2025 Formula 1 Belgian Grand Prix at the Circuit de Spa-Francorchamps, Belgium, 27 July 2025. (Fórmula Uno, Bélgica, Brasil) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS. gp belgica 2025. accion. circuito spa francorchamps

Bortoleto, en la temporada pasada / OLIVIER MATTHYS / EFE

'Learning Sectors' forma parte del compromiso más amplio de la Fórmula 1 de inspirar a la próxima generación a través de programas educativos globales que ofrecen tanto aprendizaje en el aula como oportunidades prácticas en el deporte y sus industrias relacionadas. Otras iniciativas incluyen:

La Beca de Ingeniería de Fórmula 1: una beca totalmente financiada que cubre los gastos de matrícula y manutención de los estudiantes pertenecientes a grupos infrarrepresentados a lo largo de sus estudios de grado o posgrado. Desde 2021, ha prestado apoyo a 50 estudiantes.

STEM Racing: la competición mundial de STEM patrocinada por la Fórmula 1 que reta a estudiantes de entre nueve y diecinueve años a diseñar y competir con coches de F1 en miniatura utilizando tecnología profesional de diseño 3D. En 2025, llegó a 119 125 estudiantes de 8569 colegios, y más de 600 asistieron a la final del campeonato en Singapur.

STEM Challenge Days: la Fórmula 1 apoya la participación en STEM en los colegios del Reino Unido a través de los STEM Challenge Days, organizados por The Smallpeice Trust, que ofrecen a los estudiantes experiencia práctica en ingeniería mediante divertidas actividades técnicas y de trabajo en equipo. Desde 2023, estas jornadas han llegado a más de 1.500 estudiantes.

Mission 44: en colaboración con la organización benéfica de Sir Lewis Hamilton, la F1 ha ayudado a Mission 44 a llegar a más de 350 jóvenes a través de actividades en los Grandes Premios desde 2023.

Inversión en la juventud y las primeras etapas profesionales: utilizando el Centro de Medios y Tecnología de Biggin Hill para ofrecer experiencias de aprendizaje del mundo real que doten a los estudiantes locales de entornos desfavorecidos de habilidades prácticas para la industria de los medios de comunicación.

The Next Grand Prix: un taller de un día de duración con la Social Mobility Business Partnership en el que los estudiantes trabajan en equipos desempeñando diversas funciones empresariales para desarrollar y presentar una propuesta ficticia para un nuevo Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula 1, afirmó que "inspirar a la próxima generación es la esencia de nuestro deporte. Los jóvenes son los futuros innovadores, ingenieros, mecánicos y narradores, y fomentar su desarrollo es una de nuestras responsabilidades más importantes". El italiano afirmó que "estamos orgullosos de seguir apoyando a 'Learning Sectors', un programa que ya está teniendo un gran impacto en las aulas de todo el mundo y que prevé llegar a casi 250 000 estudiantes en los próximos dos años".

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"Ampliar las actividades para incluir experiencias inspiradas en nuestra operación de retransmisión de primer nivel abre aún más oportunidades para que los jóvenes exploren sus habilidades y desarrollen su potencial. Este programa refuerza nuestro compromiso de dejar un legado positivo, potenciar el talento y apoyar a las comunidades utilizando la Fórmula 1 para impulsar un cambio real", argumentó Domenicali en declaraciones difundidas por la F1.

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