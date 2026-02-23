La Fórmula 1 hace historia: primera curva dedicada a mujeres ingenieras

Los tiempos cambian y las mujeres van abriéndose paso en mundos que antes parecían dominados únicamente por hombres. Cada vez son más las ingenieras, mecánicas o jefas de equipos que van instaurándose en deportes de motor, entre ellos la Fórmula 1. Ejemplo de ello son Hannah Schmitz, estratega jefe de Red Bull, y Laura Müller, ingeniera de carrera de Esteban Ocon. Y ambas han recibido un reconocimiento de lo más especial como parte de este cambio.

En las últimas horas, la Fórmula 1, que afrontó la pasada semana los últimos test de pretemporada, anunció que ambas serán las primeras mujeres en tener una curva bautizada con su nombre en un circuito mundialista. Y no será otra que la curva 6 del trazado de Albert Park, donde en menos de dos semanas (del 6 al 8 de marzo) se llevará a cabo el Gran Premio de Australia, el primero del calendario de 2026.

Este nombramiento formará parte de las iniciativas de la Fórmula 1 en el Dia Internacional de la Mujer, que coincidirá con la primera carrera del curso. La iniciativa forma parte del proyecto 'In Her Corner', una colaboración entre Engineers Australia, empresa de acreditación de ingeniería certificada por el gobierno, y la organización del GP de Australia, cuyo objetivo es inspirar a la próxima generación de ingenieras y promover la presencia de más chicas en un mundo tan masculinizado como son aún los boxes de Fórmula 1.

En cuanto a Müller, se convirtió en ingeniera de carrera en 2025, siendo la primera mujer en la historia en ocupar este puesto en la Fórmula 1. Durante la temporada pasada fue una habitual en las radios de Esteban Ocon en Haas. "El proyecto ‘In Her Corner’ promueve la importancia de la idea de que ‘si puedes verlo, puedes serlo’. Cuanta más visibilidad demos a los logros de las mujeres en ingeniería, mejor", opinó Müller tras recibir el reconociminento. "Ser parte de este reconocimiento tan temprano en mi carrera en la F1 es un honor, y espero que motive a niñas y jóvenes a seguir una carrera en STEM. Es importante reconocer los logros de las mujeres en el automovilismo, y es fantástico compartir esto con Hannah", expresó.

Otras mujeres reconocidas

En cuanto a Schmitz, ocupa un puesto clave como directora de estrategia en Red Bull. De la misma forma que Müller, se mostró muy orgullosa de haber podido recibir un reconocimiento de este calibre. "Me encanta mi trabajo, y si tienes el privilegio de elegirlo, asegúrate de que sea el puesto adecuado para ti. Siempre he sentido curiosidad por cómo funcionan las cosas y me encantaban los coches. En la escuela, tuve profesores increíbles que me abrieron los ojos al mundo de la ingeniería y fueron mi inspiración", comentó.

No serán las únicas en ser reconocidas. Se recordarrá a otros rostros como Ruth Buscombe, antigua estratega de Sauber, o Jessica Hawkins, última mujer en subirse a un F1, así como las dos jóvenes pilotos australianas de la F1 Academy de este año, Aiva Anagnostiadis y Joanne Ciconte.