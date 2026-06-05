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Fórmula 1

Oficial: La Fórmula 1 asegura Las Vegas en su calendario por más de una década

El 'Gran Circo' extiende el contrato con el Gran Premio de Las Vegas hasta 2037 para seguir consolidando su presencia en los Estados Unidos

La Fórmula 1 se queda en Las Vegas durante más de una década

La Fórmula 1 se queda en Las Vegas durante más de una década / SHAWN THEW / EFE

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Queralt Uceda

Queralt Uceda

La Fórmula 1 continúa confirmando su intención de seguir en trazados urbanos a largo plazo con el anuncio de la extensión del Gran Premio de Las Vegas, como mínimo, hasta 2037. Se trata de una de las citas por las que más ha apostado Liberty Media desde el aterrizaje de la carrera en el calendario, en 2023.

Se trata de una de las tres citas que hay en suelo americano hasta el momento, junto a Miami (con contrato hasta 2041) y el Circuito de las Américas (con contrato hasta 2034). Cabe recordar que el aterrizaje del trazado fue con un acuerdo inicial de tres años, que luego se prorrogó por otras dos ediciones y que, ahora, se extiende por un década.

"Estamos encantados de que la Fórmula 1 siga corriendo en Las Vegas en los años venideros. Desde su debut en 2023, el evento ha sido extraordinario y se ha establecido como un gran destino para ver grandes carreras. Siempre creímos en que se convertiría en uno de nuestros eventos insignia en Estados Unidos", dijo Stefano Domenicali, director ejecutivo de la Fórmula 1, en un comunicado oficial.

"Esta ampliación, junto con el éxito de los últimos años, refuerza nuestro compromiso a largo plazo con este importante mercado. Me gustaría dar las gracias al Gran Premio de Las Vegas, al condado de Clark y a la LVCVA por su continuo apoyo, pasión y visión. El futuro es increíblemente emocionante, y esperamos llevar este evento a cotas aún más altas", sentenció Domenicali.

El piloto de Red Bull Max Verstappen durante la clasificación para el Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas. EFE/EPA/SHAWN THEW. gp las vegas 2024. circuito las vegas

El piloto de Red Bull Max Verstappen durante la clasificación para el Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas de 2024 / SHAWN THEW / EFE

La realidad es que la cita anual Las Vegas es uno de esos eventos que encaja perfectamente con el modelo de Fórmula 1 de los últimos años. Se trata de un trazado callejero, que recorre las principales atracciones turísticas de una de las ciudades más reconocidas del mundo, algo que ayuda a dar visibilidad a la competición y que sirve de gran escaparate comercial.

En los últimos años, ha sido uno de los trazados que más polémicas ha levantado entre los fans. Y es que muchos puristas de la discplina, que defienden los trazados convencionales, se han mostrado en desacuerdo por el hecho de que se disputen citas de este tipo en las que ya se han podido observar situaciones de alto riesgo. Un claro ejemplo de ello fue el incidente con la tapa de una alcantarilla que sufrió Carlos Sainz en la primera edición de esta cita, dejando totalmente dañado el Ferrari del madrileño.

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Por otro lado, el impacto económico de la cita es muy reseñable. Se calcula que, a lo largo sus tres ediciones disputadas hasta el momento, el evento ha generado un impacto económico de 3.200 millones de dólares para el estado de Nevada.

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