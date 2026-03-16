La Fórmula 1 aplaza los cambios en el reglamento: "Las carreras son mejores ahora", defiende Hamilton

El domingo, al término del GP de China, Max Verstappen explotó definitivamente contra la nueva F1. “Es una broma”, dijo amargamente el tetracampeón neerlandés, que no logró completar la carrera, después de sufrir todo el fin de semana con el Red Bull RB22.

Max, que dijo hablar “en nombre de la mayoría de pilotos”, aseguró que “los que disfrutan con este tipo de carreras, con el nuevo reglamento, es porque no entienden de qué va esta competición”.

No es la primera vez que carga tintas con los profundos cambios que ha experintado este año el deporte rey del automovilismo, que ahora concede protagonismo máximo a la gestión de la batería en un sistema que combina al 50 por ciento la energía eléctrica y de combustión.

“Es un Mundial de pilas”, soltó Fernando Alonso, que tampoco acabó en China, pero por causas mucho más complejas que Verstappen, ante el desastroso proyecto de Aston Martin y Honda.

Verstappen alertó que los pilotos que no comparten su opinión “son los que están ganando ahora, lógicamente, y les entiendo”, dijo, lanzado una indirecta a las duplas de Mercedes y Ferrari. Russell, líder del Mundial, ya defendió el ‘experimento’ de la F1 y la FIA en Australia. Leclerc comparó el botón del ‘overtake’ con las setas del videojuego Mario Kart en Melbourne, pero tras su gran actuación en el sprint de China, donde rozó la victoria, suavizó notablente sus críticas.

Y ahora es Lewis Hamilton el que, después de lograr su primer podio con Ferrari, se ha erigido en firme defensor de la actual F1. El heptacampeón sufrió mucho con los coches de efecto suelo y en su día bendijo en su día la entrada en vigor de una nueva normativa. Tras dos carreras, ha recuperado la sonrisa.

"Los coches son más fáciles de seguir, mucho más fáciles de adelantar que en los años anteriores. Te puedes acercar mucho, no hay una turbulencia que te haga perder demasiada carga aerodinámica. Creo que son las mejores carreras que he tenido nunca en la Fórmula 1", sentenció Hamilton en China.

Cambios… pero no ahora

La F1 se planteó seriamente modificar el reglamento, en concreto aumentado el aporte del motor de combustión respecto al eléctrico, ante las múltiples quejas de los pilotos en Australia. Sin embargo, después del fin de semana en el circuito de Shanghai, con una vibrante sprint el sábado y mucha acción en la carrera del domingo, los jefes del ‘gran circo’ han decidido no cambiar nada… de momento.

No quieren tomar decisiones precipitadas que se les puedan volver en contra con el tiempo. Hay demasiados intereses (y dinero) en juego. Y consideran que el ‘espectáculo’ de China les da argumentos para pausar cualquier cambio.

Según advierte 'The Race', la F1 no introducirá ninguna novedad en el reglamento 2026 al menos hasta el GP de Miami (3 mayo), después del largo parón de un mes que llegará a continuación del GP de Japón (29 marzo), con la suspensión de Bahrein y Arabia por la guerra de Irán.

Sostienen que en Shanghai, un circuito totalmente opuesto a las características de Melbourne y donde no fue necesario el ‘superclipping’, se vieron grandes adelantamientos e intensas batallas en pista. Eso sí cuatro coches, entre ellos los dos McLaren, ni siquiera pudieron tomar la salida.

Hay que ver qué sucederá en Suzuka. Otro circuito diferente y que marcará una nueva referencia antes de que la F1 y la FIA opten por cambiar de rumbo o mantenerse en sus ‘trece’.