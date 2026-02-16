La Fórmula 1 activa el 'plan diluvio': lluvia provocada para poner a prueba los neumáticos

Empieza la cuenta atrás para el inicio de la temporada de Fórmula 1. El semáforo rojo se apagará por primera vez el 8 de marzo en Albert Park (Australia), pero antes los pilotos de la parrilla tendrán que enfrentarse al último test de pretemporada. O tal vez, el penúltimo. Y es que Pirelli, proveedor de neumáticos en 'El Gran Circo', estaría planteándose introducir una prueba de neumáticos usados para finales de febrero. Concretamente el fin de semana del 28 de febrero al 1 de marzo.

Al parecer, la casa de neumáticos estaría planeando un test en condiciones mojadas para poder mejorar sus gomas de lluvia, según avanza el medio especializado The Race. Esto ha abierto una ventana de dudas, puesto que es muy difícil (por no decir prácticamente imposible) predecir cuándo llegarán los fenómenos meteorológicos a los circuitos para poder evaluar su rendimiento en pista.

Los monoplazas entran al pit lane tras retrasar el inico del GP de Bélgica de 2025 debido a la lluvia / EFE

Al parecer, el fabricante tiene en mente lograr que el compuesto húmedo sea más adecuado para las carreras bajo lluvia, puesto que anteriormente cuando funcionaba bien era en condiciones muy extremas. Situaciones en las que, además, suele detenerse la acción en pista para no comprometer la seguridad de los pilotos.

Se valoraron trazados como Fiorano, Paul Ricard o Magny-Cours, puesto que todos ellos tienen la capacidad de poder empapar su trazado si así se desea, pero no cumplen las condiciones de pista óptimas para los análisis de Pirelli, puesto que tendrían que ser de alta degradación y ninguno de ellos posee esta característica.

Se informa ahora que el Circuito de Bahréin se habría ofrecido voluntario para encontrar la manera de mojar la pista y ofrecer sus instalaciones como banco de pruebas para Pirelli. Y según apunta el medio citado, esta opción cobra impulso, por lo que podríamos tener una tercera tanda de entrenamientos en Sakhir antes del inicio de curso, tras el 'shakedown' disputado a finales del mes de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde los equipos tuvieron su primera toma de contacto en pista con los nuevos monoplazas de la nueva era.

Sakhir vuelve a postularse

“Tienen una idea fantástica con los aspersores y otros dispositivos. Tengo que decir que la gente de Bahréin siempre es muy cooperativa cuando les hacemos peticiones extrañas", explicaba en unas declaraciones recogidas por The Race el director de deportes de motor de Pirelli, Mario Isola.

Pero las condiciones no son fáciles, habría que garantizar que la pista estuviese empapada de forma constante. También se espera que se realicen pruebas tanto de noche como de día, para ver cómo se comportan los compuestos con diferentes temperaturas. "Necesitamos consistencia en el nivel del agua porque, claramente, el riesgo es que la inconsistencia en el nivel del agua sea más importante que la diferencia en los prototipos", valoraba Isola.

Sea como sea, la actividad más inmediata en pistá será el próximo miércoles, 18 de febrero, cuando se producirá la primera jornada de test de las tres programadas en Bahréin hasta el viernes 20. Será la última vez que los equipos reciban información en pista antes de iniciar la temporada 2026, que arranca entre muchas dudas e incertezas tras el cambio de reglamento más radical de las últimas décadas.