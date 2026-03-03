La Fórmula 1 activa el plan B: Imola o Portimao se presentan como sustitutos por la crisis en Oriente Medio

En vísperas al primer Gran Premio de la temporada de Fórmula 1, que se celebra este fin de semana en el trazado australiano de Albert Park, son muchas las dudas que azotan el calendario de 'El Gran Circo'. La escalada bélica en Oriente Medio, con el conflicto que enfrenta a Irán, Israel y Estados Unidos, ha desencadenado distintos contratiempos en otros países del golfo pérsico, que han tomado medidas como cerrar sus espacios aéreos debido a la intrusión de misíles en sus territorios. Algunos de ellos son Qatar, Arabia Saudí o Baréin, dos de ellos acogerán en poco más de un mes una carrera de Fórmula 1. Algo que hace que el campeonato ya plantee alternativas.

El conflicto estalló el pasado sábado, con la ofensiva que lanzó Estados Unidos junto a Israel sobre Irán y varias de sus principales ciudades. La respuesta iraní no se hizo esperar y el ejercito atacó bases militares que Estados Unidos posee en Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait. Todo esto desencadenó el caos absoluto en todos los aeropuertos del Golfo Pérsico, con centenares de extrangeros atrapados en dichos territorios, entre ellos algunos miembros de equipos y material de Fórmula 1 y, especialmente, Fórmula 2, que se encontraban haciendo escala en aeropuertos como Doha o Dubái.

El circuito de Bahrein, escenario del cuarto gran premio de la temporada / F1

Pese a las complicaciones logísticas, varios medios especializados apuntaron que el Gran Premio de Australia sí podría realizarse con normalidad debido a la posibilidad de rutas alternativas para los miembros que aún no habían emprendido viaje. Sin embargo, comenzó a ponerse el foco en las próximas citas del calendario.

Tras visitar Australia, la caravana mundialista emprenderá rumbo hacia China y Japón, pero es el fin de semana del 10 al 12 de abril cuando se espera que aterricen en Bahréin, una de las zonas afectadas. Después será el turno de Arabia Saudí (17-19 de abril). Para eso queda más de un mes, pero la pregunta ahora es si será posible disputar con normalidad las dos citas programadas en Oriente Medio. Y a falta de respuestas, buenas son las soluciones.

Sakhir, cerca de una base militar estadounidense

En el caso del trazado de Sakhir, se encuentra cerca de una base de la Armada estadounidense. Es por eso que la cercanía de objetivos estratégicos podría acabar desencadenando complicaciones o comprometer la seguridad de todos los integrantes del 'paddock'. A través de un comunicado compartido por la FIA, su presidente Mohammed Ben Sulayem, insistió en que la seguridad será la prioridad absoluta a la hora de desempeñar el calendario.

Esto ha hecho que el campeonato ya se haya puesto manos a la obra para monotorizar distintas opciones. Si alguna de las citas en Oriente Medio cayese del calendario, haría falta la incorporación de un trazado de Grado 1. Actualmente hay 39 pistas homologadas, de las cuales 24 ya forman parte del calendario, dejando 15 opciones posibles, y algunas han tomado más fuerza que otras.

Imola aguantaría un curso más

Imola terminaría siendo la opción más natural. Tras desaparecer del calendario en 2006, en 2020 volvió cubriendo bajas de otros trazados debido a la pandemia y ya albergó carreras hasta 2025. Sin embargo, no se renovó para 2026 debido al aterrizaje de Madring (Madrid) en el calendario. El contrato de Imola era de tres años, aunque inicialmente se había hablado de la posibilidad de recuperar en 2026 la carrera que no se pudo celebrar en 2023 por las inundaciones. Esto no sucedió, pero parece que ahora podría estar cerca de volver.

Fernando Alonso durante la cita en Imola el pasado curso / Europa Press

Otro de los trazados a valorar es el Autódromo Internacional do Algarve (Portimão). El trazado, de 4.653 metros, ya es sede del Gran Premio de Portugal de MotoGP y cuenta con acuerdos recientes para alternar con otras sedes europeas, por lo que podría terminar siendo otra de las opciones a tener en cuenta.

La tercera opción que está sonando con fuerza sería el Estambul Par. El circuito Hermann Tilke también fue una de las alternativas durante la pandemia y está siendo vinculado al calendario de nuevo para el curso 2027. Por ese mismo motivo, muchos consideran que sería posible su regreso, con opciones como Jerez, Buriram, Sepang o Buddh menos factibles.