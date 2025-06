Flavio Briatore, sobre el estado de Schumacher: "Prefiero recordarle sonriendo"

El estado de salud de Michael Schumacher tras el accidente esquiando en el 2013 sigue siendo una incógnita. Tan solo algunas personas de su círculo cercano pueden acceder a visitar al expiloto de Fórmula 1. Entre ellos se encuentra Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine.

La relación con Schumacher

En una entrevista a 'Corriere della Sera', Briatore confirmó que no ha vuelto a visitar a Schumacher. Aunque afirma hablar constantemente con Corinna, la esposa de Michael. "Si cierro los ojos le veo sonriendo después de una victoria, y prefiero recordarle así que tumbado en una cama. Pero Corinna y yo hablamos a menudo" explicó.

Entre los siete títulos que ha conseguido Briatore, confeso que uno de sus recuerdos más memorables en la F1 venían de la mano de Michael Schumacher. Especialmente, el primer título en 1994: "Teníamos a la Federación en contra. Ferrari y McLaren no estaban contentos de que les ganara un chaval de 19 años y un equipo cuyos propietarios hacían camisetas, por no hablar de mí, un tipo bronceado y de pelo largo que no era ingeniero. Ni siquiera era aficionado; había visto el primer GP en Australia cuando Benetton me llevó allí".

El intercambio entre Doohan y Colapinto

El italiano aprovechó la entrevista para mencionar también algunos de sus errores en la Fórmula 1: "Los errores son constantes, el secreto está en corregir tu puntería inmediatamente, cuando te das cuenta, sin insistir por orgulloso". La siguiente pregunta hizo referencia al intercambio entre Doohan y Colpainto: "Es un ejemplo. Anteriormente, también tomé la decisión de poner en el coche a un jovencísimo Fernando Alonso en lugar del experimentado Jenson Button, lo que despertó la ira de la prensa británica contra mí. Al final acerté" recordó Briatore.