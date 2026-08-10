Flavio Briatore, jefe de Alpine, toma como ejemplo a Aston Martin: "No sé por qué no batimos ni a McLaren ni a Ferrari"

La primera parte de la temporada 2026 de la Fórmula 1 ha situado a Alpine como el mejor equipo de la zona media, con el francés Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto al frente del proyecto deportivo. Tras ellos, manejando los hilos del proyecto se encuentra un veterano como Flavio Briattore, incorporado desde 2025 como jefe de operaciones del equipo.

El magnate italiano es toda una institución en el paddock, con éxitos a sus espaldas como los campeonatos del mundo de Michael Schumacher con Benetton o de Fernando Alonso con Renault. Un nivel que quiere volver a recuperar con Alpine, una escudería en pleno proceso de reconstrucción y con una progresión al alza.

Franco Colapinto, al volante del Alpine / EFE

Para Briatore, siempre exigente, pese a que el equipo está en una buena línea, todavía queda mucho por hacer. "De cero a diez, estamos en seis y medio. Ahora, cuanto más avanzas, más difícil es", afirmó en una entrevista reciente con 'The Race', en la que aseguró que "mi deseo es, dentro de unos años, subir al podio". Consciente de la dificultad, el veterano no se marca una fecha concreta aunque está seguro de que tienen todas las herramientas para conseguirlo.

Para ello cuenta con una dupla de garantías, con Gasly y Colapinto que se enmarcan en la actual filosofía del equipo en la que, según afirmó "el piloto no es nuestra prioridad". "Hay que integrar al piloto en el equipo en el momento en que creamos que puede marcar la diferencia. En este momento, necesitamos construir el equipo", explicó, remarcando que "si hablamos de los seis mejores pilotos, creo que Pierre (Gasly) está entre ellos".

En cuanto al argentino, recordó que "es su primer año en la Fórmula 1, y de un año a otro ha mejorado un 100%. Nunca se sabe cómo evoluciona un piloto joven. Ya veremos".

Con todas las Herramientas

"Tenemos todo para ganar. Porque, como saben, el acuerdo que hemos firmado con Mercedes es un acuerdo excelente, ya que hemos elegido al socio adecuado. Y estamos invirtiendo mucho dinero en gastos de capital en la fábrica", explicó. "Lo tenemos todo. Necesitamos juntar las piezas. Para juntarlas, hay que ser un poco más creativos y arriesgarse más de lo que lo hacemos ahora", continuó, afirmando no saber "por qué no estamos ganando. No sé por qué no le ganamos a McLaren. No sé por qué no le ganamos a Ferrari".

"Ya lo hemos hecho antes. Se trata simplemente de creer en lo que estás haciendo, ¿sabes? Se trata de competir con esta gente", argumenta el italiano, consciente de que "se necesita el primer año". Después de una serie de cambios en varios ámbitos, incluyendo el organigrama de la escudería, "este es el primer año en que tenemos un poco de todo encajado. El año pasado le prometí a Renault que el año que viene estaríamos entre los seis primeros".

Algo más que inversión

"Si lo logramos, tal vez estemos entre los cinco primeros. Pero seguramente, los seis primeros, del puesto 10 al 6, ya están ahí. Es lo que prometí. Mi bono está entre los seis primeros. En fin, al menos me quedo con el bono", comentó durante la extensa entrevista, avalado por la actual situación del equipo". De la última posición en el campeonato de constructores de 2025, Alpine ha empezado el año liderando la zona media y tras la primera mitad de la temporada son sextos, a solo 5 puntos de Racing Bulls, el segundo equipo del todopoderoso Red Bull.

Para Briatore, el objetivo es factible y tiene claro que no todo se reduce a quien tenga más capital o "las mejores instalaciones". Como ejemplo, el magnate apuntó a Aston Martin, "con las mejores instalaciones del mundo y el mejor ingeniero del mundo". "No es tan competitivo. Es solo cuestión de que la gente crea que es posible ganar. Hay que esforzarse al máximo", aseguró.

Fernando Alonso al volante del Aston Martin / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En cuanto a Alpine, "tal vez tengamos muy buena ingeniería aquí, pero aún está en fase de desarrollo. Creo que sí. Nuestro director técnico tiene que estar muy, muy atento". "Ahora, hemos terminado el primer coche todos juntos. En cuanto a la parte técnica, no entendíamos quién lo hacía bien, quién mal, quién muy bien y quién muy mal. Pero ahora tenemos una idea más clara", explicó.

"Antes no había panorama general, debido a la cantidad de cambios. Ahora tenemos estabilidad. Y hay gente que nos llama para unirse al equipo y colaborarAntes, todo el mundo aprovechaba las oportunidades: Cadillac, Aston Martin, etcétera, etcétera. Ahora, mucha gente quiere volver", analizó.

Respecto a la entrada el próximo año de Gucci como patrocinador del equipo, Briatore aseguró que "creo que deberíamos impresionar a todos, porque el programa de merchandising que tenemos para Gucci será increíble". El italiano está seguro de que "cuando presentemos el mono del conductor, el coche de Gucci será el coche más fotografiado del mundo, porque ahora despierta mucha curiosidad". "Lo hemos hecho muy bien, porque no le contamos a nadie sobre la decoración del coche ni sobre la del piloto", zanjó al respecto