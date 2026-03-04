Flavio Briatore, jefe de Alpine, sin filtro con Colapinto tras su debut: "Tú eres el problema. Tienes que entenderlo"

La vuelta de Franco Colapinto a la Fórmula 1 no fue lo que se podría decir un "camino de rosas". Lejos de su prometedor inicio como piloto en la categoría reina en Williams, sus primeros pasos en Alpine empezaron ciertamente mal. A pesar de que el hermetismo suele ser la norma en las escuderías, hay veces en que los aficionados pueden hacerse una idea de lo que pueden vivir los protagonistas detrás de las cámaras. Y una de esas ocasiones es durante el documental de Netfilx de 'Drive to Survive'.

La productora publicó recientemente una nueva temporada de la aclamada serie, donde se revelan interioridades de la temporada pasada de buena parte de los equipos. Entre ellos, Alpine es uno de los protagonistas en uno de sus episodios, donde se muestran las interioridades de la escudería con Flavio Briatore en el epicentro de todo.

La dureza de la Fórmula 1

El italiano, cabeza pensante de todo el proyecto, es el principal motivo por el cual Franco Colapinto tiene hoy en día un asiento asegurado en la Fórmula 1. El pilarense se asentó en la escudería francesa tras pasar de piloto reserva a titular cuando Jack Doohan agotó el crédito del equipo, algo que advirtió al argentino de que estaba obligado a rendir para mantenerse en la categoría reina. Los problemas, como era de esperar, no tardaron en llegar.

Lejos de su prometedor rendimiento que mostró durante su primera etapa en Williams, el argentino empezó con Alpine con mal pie. En su primera carrera con la escudería francesa en Imola, el pilarense se estampó contra el muro en Q1 y sacrificó todas sus opciones de puntuar durante la carrera del domingo. A su llegada al box, junto con Pierre Gasly y Flavio Briatore, los tres protagonistas tuvieron una tensa charla sobre las opciones de puntuar el día siguiente.

"Vamos a decirlo claro, entre los dos, Pierre Gasly ha sido mejor. Ahora tenemos que conseguir algunos puntos", empezaba Briatore en su charla con los dos pilotos. Colapinto, que no se sintió cómodo durante la clasificación, pidió cambios en su monoplaza para intentar exprimir su potencial: "Podemos probar algo con mi coche", sugería el pilarense. La respuesta de Briatore no pudo ser más contundente: "No me importa una mierda, ¿vale? Yo decido lo que se hace. Yo decido. Tú eres el problema. Tienes que entenderlo. Tienes que mejorar tu rendimiento. Es esencial".

Acto seguido se muestran unas palabras de Gasly, que resumen la forma de hacer del jefe de equipo italiano: "Flavio no se anda con rodeos", explica Gasly. "Si tiene que decirte algo, es muy directo, lo cual me gusta porque así no pierdes tiempo", comentaba. Briatore, a continuación, seguía con su charla: "Desde esta carrera hasta adelante tenemos que sumar puntos. Tienes que ayudar a Gasly, pero Pierre tú también te tienes que ayudar a ti mismo", le decía al argentino. Una conversación que demuestra la dureza de la Fórmula 1, donde cualquier error se paga carísimo y la exigencia siempre es máxima.